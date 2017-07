Test-match, Stats - L'Écosse, grande oubliée de la tournée des Lions britanniques et irlandais

Il y a quelques heures, Warren Gatland, le manager principal des Lions britanniques et irlandais, a dévoilé la composition de son équipe pour l’ultime match de la tournée en Nouvelle-Zélande. Et si le Néo-Zélandais a décidé de miser sur la continuité en reconduisant les 23 mêmes, certains n’ont pas manqué de remarquer la nouvelle absence des Écossais sur la feuille de match.

Hogg aurait pu y croire

En Écosse, on commence d'ailleurs à ne plus se passionner pour les tournées dans l’hémisphère Sud de cette sélection censée représenter le Royaume-Uni et l’Irlande. C'est en effet la première fois depuis 1908 que l'Écosse n'a pas le moindre représentant aligné en test-match. Un sacré coup pour la 6e nation mondiale (l'Angleterre est 2e, l'Irlande 3e et le pays de Galles 7e).

Warren Gatland (Lions britanniques) - juin 2017Icon Sport

Dans le groupe initial constitué par Gatland pour aller au pays des All Blacks, le contingent des Ecossais était déjà très petit avec seulement 2 éléments : l’arrière Stuart Hogg et l’ailier Tommy Seymour. Puis le demi de mêlée Greig Laidlaw les a rejoints après le forfait de l’Anglais Ben Youngs. Certainement le mieux placé des joueurs du XV du Chardon pour postuler à une place de titulaire pour les test-matches face aux Néo-Zélandais, Hogg a été contraint de quitter ses partenaires le 13 juin.

67 minutes disputées par des Écossais sur les 4 dernières tournées

Face à une série de blessures, Warren Gatland a alors choisi d’appeler en renfort 6 nouveaux joueurs. Une chance pour les Écossais qui ont vu le pilier Allan Dell et l’ouvreur Finn Russell débarquer. Aucun n’a eu la chance de figurer sur les feuilles de match des 2 premiers chocs face aux All Blacks. Tout comme pour la rencontre à venir samedi. Une mauvaise habitude qui se prolonge puisque lors de 8 des 11 derniers tests disputés par les Lions, il n’y avait aucun Écossais sur la pelouse comme le rapporte la BBC.

Si on fait la somme des minutes disputées par les joueurs de l’Écosse sur les 4 dernières tournées, nous arrivons seulement à 67 minutes. Preuve que le mal est profond, le dernier à avoir été titulaire lors d’un test-match des Lions britanniques et irlandais, c’est Tom Smith en 2001. Et lors des tournées suivantes (2005, 2009, 2013), les Écossais ont fait chou blanc, étant relégués au rang de remplaçants.