Test-match - Si les Lions britanniques veulent rentrer dans l'Histoire, c'est le moment ou jamais !

Le contexte

Le monde du rugby en rêvait de cette "belle" entre les All Blacks et les Lions. Pourtant, ce n’était pas gagné après la démonstration de force des hommes de Steve Hansen lors de la première manche. Mais les coéquipiers de Warren Gatland ont eu le mérite d’y croire, même s’ils ont été bien aidés par l’expulsion stupide de Sonny Bill Williams. Et ce qui pouvait paraître inespéré il y a un peu plus d’une semaine aura bien lieu samedi (9h35) à l’Eden Park d’Auckland : tout va se jouer lors du 3e et dernier test-match !

Conor Murray - Lions britanniquesIcon Sport

Les Lions britanniques et irlandais devront pour cela relever un immense défi : être les premiers à s’imposer à l’Eden Park depuis 1994 et ainsi décrocher leur première tournée victorieuse sur le sol néo-zélandais depuis 1971. Si les conditions climatiques n’étaient pas optimales la semaine passée, on espère bien évidemment pour le spectacle que ce sera le cas cette fois. Histoire que LA rencontre la plus attendue de l'année donne lieu à un feu d’artifices. Les Lions ont une occasion inespérée de marquer l’histoire. Jonathan Sexton parlait même de "la chance d'une vie". Si les Lions veulent rentrer dans l'Histoire, c'est le moment ou jamais !

Les face-à-face dans les matches décisifs : avantage All Blacks

Ce dernier match entre la Nouvelle-Zélande et les Lions britanniques et irlandais déterminera le vainqueur de la tournée. Ce cas de figure s'est déjà présenté à deux reprises entre les 2 nations. En 1971, la 4e et ultime opposition entre All Blacks et Lions s'était conclue sur un match nul (14-14), offrant la tournée aux Européens. Mais en 1993, la défaite 30-13 en conclusion de la série avait désigné les Néo-Zélandais vainqueurs.

Les joueurs à suivre : Hansen parie sur Jordie Barrett

Principale surprise du chef : Jordie Barrett, frère cadet de l'ouvreur Beauden, connaîtra à 20 ans sa première titularisation à l'arrière, lui qui n'a pour toute expérience avec les Blacks qu'une entrée en jeu contre les Samoa (78-0). Ce sera la première fois depuis 1977 que les Blacks alignent un N.15 sans expérience face aux Lions. Privé de Sonny Bill Williams, suspendu quatre semaines, le sélectionneur néo-zélandais a également offert une toute première titularisation à son remplaçant à Wellington Ngani Laumape, âgé de 24 ans.

Jordie Barrett (Nouvelle-Zélande) face aux SamoaIcon Sport

De son côté, le manager général des Lions, Warren Gatland, a décidé de reconduire les héros du 2e test-match. Et le choix stratégique de jouer avec deux numéros 10, Jonathan Sexton et Owen Farrell, est de nouveau tenté par Warren Gatland. L'Irlandais sera titulaire à la charnière aux côtés de son compatriote Connor Murray. L'Anglais, lui, sera au centre, et conservera son rôle de buteur.

3 stats à avoir en tête

0. Le sélectionneur des Lions, Warren Gatland, n'aura pas pas fait jouer la moindre minute à un joueur écossais face à la Nouvelle-Zélande lors de cette tournée. Cela n'était plus arrivé depuis 1908.

2. Depuis le début de leurs tournées, les Lions ont disputé 7 matches décisifs qui pouvaient leur permettre de sortir vainqueur de la série. Ils n'en ont remporté que 2, en 1989 et en 2013.

Jonathan Sexton et Jamie Roberts avec les Lions en 2013Icon Sport

1998. C'est la dernière fois où les All Blacks ont perdu 2 rencontre d'affilée à domicile. C'était face à l'Australie et l'Afrique du Sud lors du Tri-Nations. Contre une même équipe, cela n'est plus arrivé depuis 1994... face à la France.

Ils ont dit

Warren Gatland (manager général des Lions britanniques et irlandais)

" Nous avons tous conscience de l'importance de ce match et nous nous attendons à une grosse réaction des All Blacks. "

Steve Hansen (sélectionneur des All Blacks)

" Chaque semaine il y a de la pression. Mais la pression réelle est quand vous devez passer une demi-heure à faire une réanimation cardio-pulmonaire. Ce que nous faisons, c'est jouer au rugby. "

Notre avis

La semaine dernière, les All Blacks ont mordu la poussière et ça, ils n'aiment pas du tout. Surtout, ils n'y sont pas trop habitués, eux qui restent sur deux titres mondiaux de rang (2011, 2015) et dominent outrageusement la planète rugby. Piqués au vif dans leur égo, les hommes de Steve Hansen ont passé une semaine studieuse à penser à la bataille de ce samedi. Et vu qu'ils ne perdent que très rarement deux fois d'affilée à domicile, nous voyons les All Blacks s'imposer.

Julian Savea (Nouvelle-Zélande) - 16 juin 2017Icon Sport

La composition des équipes

Le XV de départ de la Nouvelle-Zélande : J. Barrett ; Dagg, Lienert-Brown, Laumape, J. Savea ; (o) B. Barrett, (m) A. Smith ; Read (cap.), Cane, Kaino ; Whitelock, Retallick ; Franks, Taylor, Moody.

Les remplaçants : Harris, Crockett, Faumuina, S. Barrett, A. Savea, Perenara, Cruden, Fekitoa.

Le XV de départ des Lions britanniques et irlandais : L. Williams (PDG) ; Watson (ANG), J. Davies (PDG), Farrell (ANG), Daly (ANG) ; (o) Sexton (IRL), (m) Murray (IRL) ; O'Brien (IRL), Faletau (PDG), Warburton (cap/PDG) ; A.-W. Jones (PDG), Itoje (ANG) ; Furlong (IRL), George (ANG), M. Vunipola (ANG).

Les remplaçants : Owens (PDG), McGrath (IRL), Sinckler (ANG), Lawes (ANG), Stander (IRL), Webb (PDG), Te'o (ANG), Nowell (ANG).