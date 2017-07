TEST-MATCH - Pas de changement chez les Lions pour le match décisif face à la Nouvelle-Zélande

Une semaine après avoir réussi à battre la Nouvelle-Zélande (21-24), les Lions britanniques et irlandais se présenteront avec le même XV de départ face aux All Blacks, samedi (9h30) sur la pelouse de l'Eden Park d'Auckland. Warren Gatland a renouvelé sa confiance à l'ensemble du groupe.

"Nous sentions qu'il fallait récompenser les joueurs pour le résultat, et pour le courage dont ils ont fait preuve en revenant de 18-9" lors du deuxième match, a dit le coach de nationalité néo-zélandaise. "Nous sommes tous conscients de l'importance de ce match et nous nous attendons à un contrecoup des All Blacks" , a prévenu Gatland, qui comptera, entre autres, sur son buteur anglais Owen Farrell, auteur de 14 points samedi.

Composition des Lions britanniques et irlandais : Williams ; Watson, Davies, Farrell, Daly ; (o) Sexton, (m) Murray ; Faletau, O'Brien, Warburton (cap.) ; Jones, Itoje ; Furlong, George, Vunipola.

Remplaçants : Owens, McGrath, Sinckler, Lawes, Stander, Webb, Te'o, Nowell.