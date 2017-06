TEST-MATCH - Lions britanniques : Owen Farrell disponible face aux Blacks

"Il aurait pu jouer samedi (contre les Maoris néo-zélandais, ndlr) et si cela avait été un test-match, il l'aurait fait" , a déclaré le technicien. "On a juste estimé que cela ne valait pas la peine de prendre ce risque. C'est une blessure dans le haut du quadriceps et pas sur le pied qui frappe. C'est sur sa jambe gauche. Je suis convaincu qu'il sera à 100%."

Le demi des Saracens, élu meilleur joueur européen de la saison avec les doubles champions d'Europe, s'était blessé jeudi à l'entraînement et il n'avait pas été aligné samedi lors de la démonstration des Lions contre les Maoris néo-zélandais (32-10). Les Lions, renforcés par leur star capable de jouer au centre comme à l'ouverture, affronteront samedi à l'Eden Park d'Auckland les All Blacks, à l'occasion du premier des trois test-matches prévus lors de leur tournée d'été.