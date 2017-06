TEST-MATCH - Lions britanniques et irlandais : Tournée terminée pour Ross Moriarty

Touché à un nerf lors du premier test match de la Tournée et la victoire contre les Barbarians provinciaux de Nouvelle-Zélande (7-13), le troisième ligne gallois (23 ans, 17 sélections) va devoir rentrer au pays. C'est donc un nouveau coup dur pour le sélectionneur Warren Gatland qui va devoir composer avec cette absence, "Nous sommes très déçus pour Ross car il a fait une grande saison et son premier et seul match avec les Lions lors de cette tournée a prouvé qu'il méritait largement d'être convoqué" , a salué Gatland.