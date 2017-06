TEST-MATCH - Lions britanniques et irlandais : Tournée terminée pour Hogg

C'est plutôt "bêtement" que la Tournée de Stuart Hogg s'est terminée. Un coup de coude involontairement donné par son coéquipier, le demi de mêlée irlandais Conor Murray, et l'arrière écossais s'est retrouvé avec une fracture au visage. Une blessure survenue lors du dernier test, face aux Crusaders, l'empêchant de poursuivre la Tournée et donc d'affronter les All Blacks dans 2 semaines. Ainsi, Hogg va retourner en Ecosse se faire soigner. Pour l'instant aucun remplacement n'est envisagé par le sélectionneur Warren Gatland.