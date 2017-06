TEST-MATCH - Lions britanniques et irlandais : Hogg très incertain pour la suite de la Tournée

Une blessure survenue à la suite d'un contact avec son coéquipier, le demi de mêlée irlandais Conor Murray. C'est le visage ensanglanté et dans les vapes que Hogg a dû quitter le terrain. "Nous espérons qu'il sera de nouveau sur pied. Il va consulter un spécialiste pour vérifier que tout soit bon et nous aurons une idée exacte de son état dans les 24 à 48 heures à venir" , a expliqué Warren Gatland. Le sélectionneur des Lions qui espère être rapidement fixé à deux semaines du premier choc contre les All Blacks.