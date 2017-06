Test-Match - Les Springboks avec 4 novices face aux Bleus

Trois joueurs des Lions, la meilleure équipe sud-africaine du moment, vont faire leurs débuts sous le maillot vert et or : Andries Coetzee à l'arrière, Courtnall Skosan à l'aile et Russ Cronje à la mêlée. Raymond Rhule, trois-quarts aile des Cheetahs, eux aussi engagés en Super Rugby, fait également partie des joueurs fraîchement appelés. Sur le banc, son homologue des Stormers Dillyn Leeds complète le contingent des "bleus".

Trois rescapés de novembre

Les Springboks doivent relever la tête après une désastreuse année 2016 qui les ont vu perdre huit de leurs douze tests internationaux. Outre le match de samedi à Pretoria, ils affronteront à nouveau la France le 17 juin à Durban et le 24 juin à Johannesburg. Tout autre résultat qu'une série de trois victoires fragiliserait la position de leur sélectionneur, nommé en avril 2016, selon les médias sud-africains.

Tendai "The beast" MtawariraIcon Sport

Autre surprise du chef : la titularisation en deuxième ligne de Franco Mostert à la place de Pieter-Steph du Toit, relégué sur le banc. Seuls trois joueurs figuraient dans l'équipe ayant perdu au pays de Galles (27-13) en novembre dernier : le demi d'ouverture Elton Jantjies, le pilier Tendai "Beast" Mtawarira et le troisième ligne centre et nouveau capitaine Warren Whiteley.

Steyn sur le banc

Quant au centre François Steyn, l'un des quatre Springboks évoluant en Europe, il débutera la rencontre sur le banc, Coetzee ayant préféré la paire de centres des Bulls, Jesse Kriel et Jan Serfontein. "Nous avons sélectionné des combinaisons et des joueurs qui se sont bien entraînés" , a expliqué jeudi Allister Coetzee.

Francois Steyn (Montpellier)Icon Sport

"Ils sont en grande forme pour l'instant cette saison et sont prêts pour la bataille. C'est une grande opportunité pour ces novices de gagner leur place dans l'équipe" , a ajouté le sélectionneur, qui prédit un combat difficile, notamment à l'avant. L'Afrique du Sud a gagné 10 de ses 21 tests à domicile contre la France, pour cinq nuls et six défaites.

Le XV de départ : Coetzee ; Rhule, Kriel, Serfontein, Skosan ; (o) Jantjies, (m) Cronje ; Oupa Mohoje, Warren Whiteley (cap), Siya Kolisi ; Mostert, Etzebeth ; Malherbe, Marx, Mtawarira.

Les remplaçants: Mbonambi, Kitshoff, Oosthuizen, du Toit, du Preez, Hougaard, Steyn, Leyds.