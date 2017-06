Test-Match - Les Bleus se méfient des Springboks : "Une grande équipe, ça ne meurt jamais"

Les Springboks, vainqueurs de la Coupe du monde en 1995 et 2007, ont perdu huit de leurs douze rencontres l'an dernier, un record. Ils ont notamment subi deux humiliations, en concédant leur plus lourd revers à domicile contre la Nouvelle-Zélande en octobre (15-57), avant de perdre le mois suivant pour la première fois contre l'Italie (18-20), à Florence. "Ce sera une bête blessée qui jouera devant son public. Le premier quart d'heure va vraiment compter pour la suite du match" , a déclaré l'ailier français Yoann Huget à la presse.

Gaël Fickou et Yoann Huget (XV de France) - 2017Icon Sport

"Une grande équipe, ça ne meurt jamais, elle va se rebeller. Il faut qu'on soit prêt à tenir le ballon" , a ajouté l'ailier. Même son de cloche chez Gaël Fickou, qui "respecte énormément" les Springboks. "C'est une équipe qui m'inspire beaucoup. Elle reste redoutable, est puissante, rapide, capable de battre n'importe qui" , a estimé le centre, qui apprécie "l'atmosphère et l'ambiance ici" .

Le Roux : "Un gros challenge pour nous"

Les Bleus, enfin au complet mardi après les arrivées du sélectionneur Guy Novès et des joueurs qui ont disputé dimanche la finale du Top 14 (les Clermontois Jedrasiak, Penaud et Spedding; les Toulonnais Guirado, Trinh-Duc, Romain Taofifenua et Chiocci) n'ont cependant pas trop travaillé à la vidéo sur le jeu des Springboks. Ils s'attendent en effet à une "équipe différente" , dixit Fickou, après les arrivées de nouveaux entraîneurs autour du sélectionneur Allister Coetzez : Franco Smith pour entraîner les arrières en remplacement de Mzwandile Stick, et Brendan pour prendre en charge la défense à la place de JP Ferreira.

Bernard Le Roux et Jean-Marc Doussain (XV de France) - février 2017Icon Sport