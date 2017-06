Test-Match - Le XV de France perd le 3e test face à l'Afrique du Sud (35-12)

Même la bonne étoile qui planait au dessus de l’Ellis Park de Johannesburg n’aura pas suffi. Jusqu’alors invaincus dans ce stade, les Bleus n’ont pas été en mesure de tenir tête aux Springboks ce samedi. Pire, alors qu’un sursaut d’orgueil était attendu pour ce dernier test-match de leur tournée d’été, ils sont apparus encore plus empruntés que lors des deux précédents duels. Résultat : un tarif similaire pour la bande de Guy Novès, qui a une nouvelle fois concédé quatre essais et au moins 35 points (35-12). Inquiétant, vraiment. Et le mot est même faible.

"Jamais deux sans trois", dit l’adage. Guilhem Guirado et ses partenaires se seraient bien passés de le confirmer. Pourtant, les Bleus sont encore tombés dans les mêmes travers. À commencer par le secteur défensif. Après avoir enregistré un peu glorieux ratio de 24 % de plaquages manqués lors de leurs deux premières sorties, les Français ont atteint 30 % à Johannesburg. Trop, beaucoup trop pour le niveau international. Ajoutez à cela une possession (54%) et une occupation (56%) encore stériles, un soutien autour du porteur de ballon trop souvent en retard, ou encore les 16 turnovers concédés… Difficile, dans ces conditions de retenir du positif.

Et encore, les Springboks n'ont pas sorti le match du siècle…

L’entame de match avait (déjà) laissé entrevoir le calvaire qui attendait les Tricolores. En offrant bêtement 10 points aux “Boks” d’entrée de jeu, avec une pénalité évitable et un cafouillage dans l’arrière-garde qui permettait à Jesse Kriel de plonger dans l’en-but, les Français se sont encore plus compliqués la tâche. D’autant que les hommes d’Allister Coetzee, toujours en avance dans les regroupements, n’en avaient pas vraiment besoin. Leur combinaison quelques secondes seulement après le retour des vestiaires témoigne d’ailleurs de la marge dont ils disposaient : non seulement ils choisissaient la pénaltouche… mais ils plaçaient Jan Serfontein dans l’alignement ! Déjà monstrueux en défense, le centre s’illustrait en captant le cuir pour envoyer son capitaine Eben Etzebeth à l’essai.

Louis Picamoles (XV de France) face à l'Afrique du Sud - 24 juin 2017Icon Sport

Au cœur de la tempête, les Bleus ont (un peu) tenté de sauver leur honneur. Mais ni les sièges de l’en-but adverse, ni les charges de Jefferson Poirot, ni les relances de Brice Dulin depuis le fond du terrain n’ont été ponctués de réussite. Pour la première fois de cette tournée, aucun essai n’est venu atténuer la déconvenue tricolore. Au contraire, les Springboks ont encore atteint leur “quota” de quatre essais face au XV de France grâce à Malcolm Marx (61e) et Rudy Paige (75e). Il est grand temps que le rugby français réagisse. Car la saison prochaine, ce sont 5 rencontres face aux All Blacks qui seront au programme...