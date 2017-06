Vidéo - Le résumé de Highlanders-Lions britanniques et irlandais (23-22)

Face à la franchise du sud de la Nouvelle-Zélande, les Lions ont connu leur 2e défaite en 4 tests. Dans une rencontre au rythme effréné, les pensionnaires du Super Rugby ont dégainé les premiers avec un essai de Naholo. Joseph lui a répondu juste avant la pause. Puis Seymour et Warburton ont permis aux hommes de Warren Gatland de repasser en tête. Mais plus joueurs et plus complets, ce sont finalement les Highlanders qui se sont imposés grâce à un essai de Coltman sur ballon porté et 3 pénalités dont celle de la victoire marquée par Banks à la 74e minute.