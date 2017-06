TEST-MATCH - La compo du XV de France face à l'Afrique du Sud avec Damian Penaud titulaire

On attendait forcément des changements après la débâcle de Pretoria. Guy Novès en a effectué 8 pour relancer le XV de France, qui a de nouveau rendez-vous avec l'Afrique du Sud samedi à Durban (17h). L'information principale de cette composition, c'est bien sûr la première sélection de Damian Penaud, qui sera titulaire au centre aux côtés de Gaël Fickou et à la place d'Henry Chavancy. L'occasion pour le jeune et talentueux Clermontois (20 ans) de confirmer au plus haut niveau son incroyable saison avec l'ASM.

Une charnière toute neuve, Guirado, Slimani et Gourdon de retour

Chez les trois-quarts, on note également le retour de Scott Spedding à l'arrière, Brice Dulin ayant déçu samedi dernier. Et le changement de charnière, avec Baptiste Serin et François Trinh-Duc (titulaire pour la première fois depuis sa fracture d'un avant-bras contre les Samoa le 12 novembre) qui prennent le relai de Maxime Machenaud et Jules Plisson, pas vraiment convaincants lors du premier test et d'ailleurs même pas sur le banc.

Scott Spedding, François Trinh-Duc, Romain Taofifenua et Guilhem Guirado seront titulaires samediIcon Sport

Devant, les tauliers Louis Picamoles et Yoann Maestri ont sauvé leur place. Ils ne devront pas se rater une deuxième fois... Les Bleus retrouvent surtout leur capitaine Guilhem Guirado au talon et Rabah Slimani (rétabli de sa blessure au dos contractée en début de préparation) au poste de pilier droit. De quoi amener quelques garanties supplémentaires. Tout comme les titularisations de Kévin Gourdon, remplaçant pour la première fois de sa carrière en Bleu le week-end dernier, et Romain Taofifenua, énorme avec Toulon en fin de saison.

Le XV de départ : Spedding ; Huget, Penaud, Fickou, Vakatawa ; (o) Trinh-Duc, (m) Serin ; Gourdon, Picamoles, Camara ; Taofifenua, Maestri ; Slimani, Guirado (cap), Poirot.

Remplaçants : Maynadier, Ben Arous, Atonio, Le Devedec, Le Roux, Dupont, Doussain, Ducuing.