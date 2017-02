TEST MATCH - L'Irlande affrontera les Etats-Unis en juin prochain

Ce match entre l'Irlande et les Eagles aura lieu le 10 juin prochain à la Red Bull Arena d'Harrison dans le New Jersey. Ce même stade où les Saracens et les London Irish s'étaient affrontés en mars 2016. Ce retour en terre américaine s'inscrit aussi dans une politique d'expansion du Pro 12 qui est de plus en plus attiré par l'Ouest. En effet, Martin Anayi, le président de la ligue regroupant les équipes irlandaises, galloises, écossaises et italiennes, songe à intégrer des équipes nord-américaines, Houston et Toronto en l'occurrence. C'est d'ailleurs le quotidien écossais Scotsman qui nous apprend que Anayi était en visite à Houston au début du mois pour lancer des pistes de réflexion autour de ce projet.

Les Irlandais débuteront donc leur tournée sur le sol américain avant d'enchainer avec un déplacement au Japon où il affronteront les Cherry Blossoms à deux reprises, les 17 et 24 juin prochains.