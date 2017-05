TEST MATCH - L'Australie avec Will Genia et 8 nouveaux joueurs pour les tests de juin

Jack Dempsey, Ned Hanigan, Richard Hardwick et Lukhan Tui auront peut-être la chance d'honorer leur première sélection chez les avants tout comme Karmichael Hunt, Marika Koroibete, Eto Nabuli et Joe Powell, chez les trois-quarts. Les Wallabies disputeront 3 tests contre les Fidji (10 juin), l'Ecosse (17 juin) et enfin l'Italie (24 juin).

Le groupe

Les avants : Allan Alaalatoa, Rory Arnold, Adam Coleman, Sam Carter, Jack Dempsey, Ned Hanigan, Richard Hardwick, Scott Higginbotham, Michael Hooper, Sekope Kepu, Tolu Latu, Stephen Moore (c), Tatafu Polota-Nau, Tom Robertson, Scott Sio, Toby Smith, Lopeti Timani, Lukhan Tui.

Les trois-quarts : Quade Cooper, Israel Folau, Bernard Foley, Will Genia, Kyle Godwin, Dane Haylett-Petty, Reece Hodge, Karmichael Hunt, Samu Kerevi, Marika Koroibete, Tevita Kuridrani, Eto Nabuli, Sefa Naivalu, Nick Phipps, Joe Powell, Henry Speight.