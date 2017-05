TEST MATCH - L'Angleterre avec 17 nouveaux joueurs dans le groupe pour les tests de juin

Avec 16 noms retenus pour la Tournée des Lions britanniques et irlandais en Nouvelle-Zélande, l'Angleterre représente le plus gros contingent de joueurs sélectionnés. Une fierté mais aussi un problème majeur pour le sélectionneur Eddie Jones qui au moment de composer son squad pour affronter l'Argentine, à deux reprises, a dû se creuser la tête. Ainsi ce sont 17 novices qui vont s'envoler pour l'Amérique du Sud, Don Armand, Will Collier, Ben Curry, Tom Curry, Nick Isiekwe, Nick Schonert, Sam Underhill, Harry Williams et Mark Wilson pour les avants. Chez les trois-quarts, Joe Cokanasiga, Nathan Earle, Piers Francis, Sam James, Alex Lozowski, Harry Mallinder, Jack Maunder et Denny Solomona pourraient obtenir leur première cap.

L'Angleterre affrontera l'Argentine à deux reprises les 10 et 17 juin prochains. Pour rappel, le XV de la Rose a débuté sa Tournée par une victoire 28-14 sur les Barbarians.

Le groupe

Les avants : Don Armand, Will Collier, Ben Curry, Tom Curry, Charlie Ewels, Ellis Genge, Dylan Hartley (c), Nathan Hughes, Nick Isiekwe, Joe Launchbury, Matt Mullan, Chris Robshaw, Nick Schonert, Tommy Taylor, Sam Underhill, Harry Williams, Mark Wilson.

Les trois-quarts : Mike Brown, Danny Care, Joe Cokanasiga, Ollie Devoto, Nathan Earle, George Ford, Piers Francis, Sam James, Alex Lozowski, Harry Mallinder, Jack Maunder, Jonny May, Henry Slade, Denny Solomona, Marland Yarde.