TEST-MATCH - Kieran Read (Nouvelle-Zélande) : "On a vu 2 sacrées équipes"

"Ce fut un match sacrément dur. En première période notamment, on a vu de tout. Deux équipes qui envoyaient du jeu. Deux sacrées équipes" , a résumé Kieran Read. Qui prévient tout de même : "On en a gagné un. Lundi, on est de retour au tableau noir. On n'a encore rien gagné et ce sera encore très dur la semaine prochaine" .