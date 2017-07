TEST-MATCH - Kieran Read (All Blacks) a honoré sa 100e sélection face aux Lions britanniques

C’est fait ! Depuis ce samedi matin, Kieran Ried est entré dans le cercle très fermé des centenaires, ces joueurs qui comptent 100 sélections et plus en équipe nationale. C’est une sacrée performance au niveau international, qui plus est chez les All Blacks. Car seuls 6 Néo-Zélandais avaient atteint (et dépassé) ce quota avant lui : Richie McCaw, Keven Mealamu, Tony Woodcock, Dan Carter, Ma’a Nonu et Mils Muliaina. De manière plus globale, le 3e ligne est le 48e joueur de l’histoire du rugby à franchir ce cap symbolique. Et ce, lors DU match de l’année 2017.

100 sélections, 25 capitanats

Parmi ce contingent de joueurs, les Australiens sont les plus représentés avec 8 joueurs. Derrière, on retrouve les Néo-Zélandais (7 joueurs), suivis des Irlandais, Gallois et Italiens (6 joueurs). Viennent ensuite 5 Sud-Africains et 3 Ecossais. La France et la Géorgie ont chacun 2 représentants. Enfin, l’Angleterre, la Roumanie et le Portugal ne comptent qu’un joueur.

C’est donc parmi ces légendes que Kieran Read est venu s'immiscer. Le capitaine des All Blacks, longtemps dans l’ombre de Richie McCaw, a débuté sa carrière internationale le 8 novembre 2008, contre l’Écosse. Promu capitaine 4 ans plus tard contre l’Italie, ce n’est qu’après la fin de carrière de Richie McCaw que le rôle a pleinement été confié au joueur des Crusaders. Il honorait ce samedi contre les Lions son 25e capitanat.