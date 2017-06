TEST-MATCH - Jeff Dubois (France) : "On ne peut pas se fier à la tournée de novembre des Springboks"

Novembre a conclu pour les Springboks une année noire avec un record de défaites (huit), dont leur première face à l'Italie (18-20), arrivée après leur plus lourd revers face à la Nouvelle-Zélande, à domicile (15-57 en octobre). Mais "on ne peut pas se fier à la tournée de novembre, où l'équipe était en-dessous" de son niveau, a estimé Dubois devant la presse.

L'entraîneur des arrières s'attend à affronter samedi une formation à la fois "forte sur le plan physique" , son traditionnel point fort, avec "un gros cinq de devant capable de venir marteler la défense française" , et à la fois plus joueuse, une mutation entreprise par son sélectionneur, Allister Coetzee. "C'est une équipe en reconstruction de son identité. L'épine dorsale 2 (Marx), 8 (Whiteley), 9 (Cronje), 10 (Jantjies), 15 (Coetzee) joue aux Lions, qui se sont tournés vers du jeu. Un ailier aussi (Skosan), très rapide comme l'autre (Rhule, des Cheetahs)" a développé Dubois, pointant aussi une troisième ligne Kolisi - Whiteley - Mohoje "qui se déplace beaucoup" .

Guy Novès entouré de Yannick Bru et Jeff Dubois AFP

Attention à l'altitude

"S'il n'avait mis que des golgoths, on aurait pu se dire qu'il voulait revenir à un jeu plus sud-africain. Mais j'ai quand même l'impression que le manager (Coetzee) est parti sur un nouveau jeu" a ajouté Dubois, anticipant également une possible "montée défensive très forte qui coupe les extérieurs" . Un peu comme celle des Saracens, doubles champions d'Europe en titre que le nouvel entraîneur de la défense sud-africaine, Brendan Venter, a coachés en 2009-2010.

Les Bleus devront en revanche composer à coup sûr avec les effets de l'altitude à Pretoria, située à 1 500 mètres d'altitude. Sur l'organisme, puisque la raréfaction de l'oxygène accélère le "manque de souffle" et rend "la gorge sèche" , expliquait en début de semaine Yoann Huget. Et sur le ballon qui, après un coup de pied, va plus loin et prend une "trajectoire bizarre : on a l'impression qu'il flotte, puis il redescend immédiatement" ajoutait l'ailier. "S'il y a du vent, il faudra être très vigilants. Et sur la couverture assez bons, car ils ont quelques joueurs qui ont un long jeu au pied, et ici ça peut faire du dégât" a abondé jeudi l'arrière Brice Dulin.