TEST-MATCH - Guy Novès a bien raison : les meilleurs joueurs de la tournée étaient les plus frais

Les Tricolores jouent t-ils trop ? C'est l'un des arguments avancés par le staff des Bleus. La supériorité des Springboks sur cette tournée viendrait en partie d'un net surplus de fraîcheur physique mais aussi d'un calendrier moins surchargé que celui des Bleus entre Top 14, Coupe d'Europe et matches internationaux. Il faut dire que la question mérite d'être étudiée. Car si l'on regarde les temps de jeu de deux des "meilleurs" joueurs français de cette série de test, ces derniers n'ont pas dépassé les 900 minutes cette saison avant de se rendre en Afrique du Sud.

En effet, très en vue sur le 1er test, le troisième ligne Yacouba Camara n'a disputé que 647 minutes avec Toulouse cette saison. Soit le plus faible total des 33 joueurs utilisés lors de la Tournée, juste devant le pilier Jefferson Poirot (889 minutes jouées), et qui reste l'une des seules satisfaction de cette virée dans l'hémisphère sud. Il faut souligner que Camara et Poirot ont été absents de longs mois en raison de blessures. Très en vue aussi, le centre Damian Penaud, dont le total de minutes passées sur un terrain cette saison est loin d'être pharaonique avec 1049 minutes ce qui est largement en dessous de la moyenne du groupe qui culmine à 1430 minutes disputées.

Des barragistes et finalistes fatigués

Un constat intéressant lorsqu'il est reporté sur les joueurs les moins en vue de cette série. Ou du moins, ceux qui ont paru en difficulté comme le talonneur et capitaine Guilhem Guirado. Certes volontaire et accrocheur mais dont l'impact s'est fait nettement moins ressentir que lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Arrivé après une saison à rallonge, où il a tout de même joué 2018 minutes, il est normal que le Varois ait été émoussé.

De même que Brice Dulin qui est le Tricolore qui a le plus joué cette saison. Aligné lors du premier test, l'arrière du Racing 92 n'a pas convaincu. Remplacé par Scott Spedding ensuite avant d'être de nouveau titulaire pour l'ultime confrontation, Dulin d'habitude si insaisissable n'a pas eu le rendement ni les cannes suffisantes pour mettre en déroute la défense des Springboks. Et son remplaçant lors du 1er test, Vincent Rattez, n'a eu ni le temps (seulement 12 minutes jouées sur l'ensemble de la Tournée) ni l'énergie nécessaires de faire ses preuves. L'ailier rochelais ayant disputé 2069 minutes avant de débarquer en Afrique du Sud. Un cas qui renforce un peu plus la thèse du staff des Bleus sans pour autant éluder les terribles carences techniques et le manque d'inspiration du XV de France. Mais à ce niveau, tous les détails ont leur importance et l'organisation du calendrier en est visiblement un gros...