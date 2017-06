Test-match - En s'offrant les Maori All Blacks, les Lions ont enfin remporté un succès de taille

Leur match référence, les Lions britanniques et irlandais le tiennent enfin ! Ce samedi, les hommes de Warren Gatland se sont imposés face aux Maori All Blacks, à Rotorua, sur le score de 32-10. Face à une formation qui comptait dans ses rangs des joueurs de très bon calibre comme Liam Messam, Nehe Milner-Skudder, Tawara Kerr-Barlow ou Damian McKenzie, entre autres, ils ont surtout livré une prestation aboutie.

Un pack de fer et un buteur impeccable

Les Lions ont-ils eu l'occasion de voir la démonstration des All Blacks vendredi face aux Samoans (78-0) ? Certainement. Toujours est-il qu'ils ont -à un degré moindre- répondu à l'International Stadium, portés par les performances de haut vol d'Itoje (auteur d'un essai), Sexton, O'Brien, Te'o (4 défenseurs battus et 3 offloads) et Kruis. Et que dire du pack qui a largement pris le dessus sur celui des Maori All Blacks. Surtout, les coéquipiers de O'Mahony ont eu le mérite de ne pas s'affoler malgré l'essai rapide de Messam (12e).

Sam Warburton (Lions britanniques et irlandais) face aux Maori All Blacks - 17 juin 2017Getty Images

L'arrière et buteur gallois, Leigh Halfpenny, a fait le job au pied en réussissant un sans-faute et en passant 20 points. Après celui face aux NZ Provincial Barbarians (7-13) et aux Crusaders (3-12), les Lions britanniques et irlandais décrochent donc leur 3e succès de la Tournée en Nouvelle-Zélande en cinq rencontres. De quoi se rassurer un peu avant la série de 3 tests face aux All Blacks (24 juin, 1er et 8 juillet).