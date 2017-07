Test-match - Eddie Jones : "Vous ne pouvez pas battre les All Blacks en jouant comme eux”

Quel meilleur consultant Midi Olympique pouvait-il trouver pour parler du match de l'année ? Dans son édition de vendredi, le journal du rugby a rencontré Eddie Jones au Museum Hôtel de Wellington pour un entretien au long cours. Le sélectionneur du XV de la Rose nous plonge dans la lutte finale entre les Lions britanniques et irlandais en délivrant son analyse du duel tant attendu.

"Vous ne pouvez pas battre les All Blacks en jouant comme eux" , glisse le technicien australien. (...) "Vous devez être vous-mêmes, comme les Lions le sont depuis le début de cette tournée : il faut d’abord être dur à l’impact, agressif et voire plus, s’appuyer sur un jeu au pied précis pour les faire reculer et, après ça, chasser en meute leur triangle d’attaque. Si contre les All Blacks, vous voulez conserver la balle pendant quinze temps de jeu et balayer le terrain d’un côté puis de l’autre, ils finiront toujours par récupérer le ballon et placer un contre de trente, cinquante ou cent mètres" .

Rieko Ioane (Nouvelle-Zélande) face aux Lions - 24 juin 2017Getty Images

"La France a énormément progressé depuis deux ans"

Au passage, Eddie Jones décrypte les spécificités du jeu néo-zélandais, le rôle de Jonathan Sexton ou encore sa récente rencontre avec Steve Hansen. Mais il parle aussi du calendrier international, de sa sélection, du Top 14 ou encore des Bleus. "La France a énormément progressé depuis deux ans et je reste convaincu que les Bleus sont toujours dans la bonne direction (...) Il faut trois ans pour changer le visage d’une sélection (...) Laissez donc à Guy Novès le temps de travailler. C’est un bon entraîneur. Ses résultats à Toulouse l’ont prouvé" .

L'entretien avec Eddie Jones est à retrouver en intégralité dans l'édition de vendredi de Midi Olympique et dès ce jeudi à 19h30 dans l'édition numérique ici .