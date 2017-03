TEST-MATCH - Eddie Jones a la solution concernant le futur capitaine des Lions Britanniques

"Je sais ce que je ferais. Je prendrais les capitaines des 4 nations représentées, je les mélangerais tous ensemble et je créerais un groupe de leaders" , a conseillé Eddie Jones au micro d'ESPN. Hartley pour l'Angleterre, Best pour l'Irlande, Jones pour le pays de Galles et Laidlaw pour l'Ecosse feraient donc partie du squad des Lions, si le "boss" du XV de la Rose était aux commandes de la sélection.

"La Tournée des Lions est prestigieuse et je prendrais ces 4 leaders en les faisant tourner au poste de capitaine lors des 5 premiers matches 'd'échauffement' (contre une sélection provinciale puis les Blues, les Crusaders, les Highlanders, les New-Zeland Maori et les Chiefs), puis cette rotation continuerait durant toute la Tournée. Ce serait un moyen d'avoir un groupe de leaders avec un capitaine spécifique à chaque test" , a expliqué Jones.

Pas sûr que Gatland décide de suivre les propositions de Jones. En attendant, le sélectionneur des Lions va probablement jeter un oeil sur la composition proposée par les internautes de Sky Sports Rugby, de quoi lui donner de belles idées.

Les dates de la Tournée

3 Juin : Provincial union team (Toll Stadium, Whangarei)

7 Juin : Blues (Eden Park, Auckland)

10 Juin :Crusaders (AMI Stadium, Christchurch)

13 Juin : Highlanders (Forsyth Barr Stadium, Dunedin)

17 Juin : Maori (International Stadium, Rotorua)

20 Juin : Chiefs (Waikato Stadium, Hamilton)

24 Juin : All Blacks (1er Test, Eden Park, Auckland)

27 Juin : Hurricanes (Westpac Stadium, Wellington)

1 Juillet : All Blacks (2e Test, Westpac Stadium, Wellington)

8 Juillet : All Blacks (3e Test, Eden Park, Auckland)