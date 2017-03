TEST-MATCH - Ecoutes supposées des All Blacks: un consultant en sécurité plaide non coupable

Adrian Gard a été inculpé en février après la découverte d'un micro lors d'un contrôle de routine dans une salle de réunion dans un hôtel de Sydney. L'équipe néo-zélandaise s'était servie de cette salle avant un match contre l'Australie largement remporté par les doubles champions du monde en titre en août dernier. La police l'accuse d'avoir lui-même installé le micro dans la pièce pour pouvoir le "découvrir" ensuite, rapporte la presse australienne.

Hansen : "C'est bizarre et difficile à croire"

Adrian Gard, 51 ans, qui travaille pour les All Blacks depuis plusieurs années, a comparu devant un tribunal de Sydney et démenti avoir fait une fausse déclaration ayant provoqué une enquête policière, a expliqué son avocat Sim Joyner. Cette histoire d'écoutes supposées avait été révélée le jour du match remporté 42-8 par les Néo-Zélandais, ce qui n'avait fait que raviver les tensions entre les deux équipes rivales.

Steve Hansen (Nouvelle-Zélande) - novembre 2016Icon Sport