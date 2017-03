TEST-MATCH - Ecosse : Sean Lamont va raccrocher les crampons

"A moins que l'on me supplie de rester une année de plus, je pense que je vais arrêter" , a confirmé Sean Lamont au micro de la BBC. Le trois-quarts des Glasgow Warriors semble se diriger vers une retraite à la fin de l'exercice 2016-2017, "J'adore encore ce sport, j'adore être sur le terrain, j'adore mes coéquipiers et bosser avec eux. Cependant, je sens que je n'ai plus l'énergie nécessaire" , a confié Lamont avec regret.