TEST-MATCH - De 1888 à 2005, les moments marquants des tournées des Lions en Nouvelle-Zélande

Dès le début, ces Tournées étaient destinées à rester graver dans la légende. Et pour cause, qu'est-ce qui était le plus dur : affronter les All Blacks (déjà si redoutables) ou bien les 7 mois de voyage à l'autre bout du monde ? Il faut dire qu'avant l'avion, les Lions partaient au mois de mars pour ne revenir qu'en novembre. Et même quand les moyens de transports ont évolué, ces confrontations n'ont rien perdu de leur superbe, attendues par les supporters tout autant que les Coupes du monde.