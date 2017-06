TEST-MATCH - Capés lors d'une tournée d'été, ils n'ont ensuite plus revu le maillot du XV de France

Les Tournées d'été ou le cauchemar de beaucoup d'entraineurs du Top 14 en fin de saison. Ces derniers voient alors partir avec inquiétude leurs protégés après une longue et harassante saison, et ne savent jamais dans quel état ils vont les retrouver. Un sentiment qui n'est pas forcément partagé par les heureux élus, qui pour la plupart ont la chance d'honorer leur première sélection. Un évènement précipité le plus souvent par la lourdeur du calendrier, le nombre important de blessés ou les choix d'un sélectionneur qui a décidé de faire quelques tests.

Une aubaine pour 48 joueurs, qui depuis la Seconde Guerre Mondiale, ont eu la chance de porter le maillot frapper du coq. Une opportunité exceptionnelle mais qui ne s'est présentée qu'une seule fois pour ces "novices". Puisque victoire ou défaite, l'ensemble de ces néo-internationaux "d'été" n'ont jamais été rappelés par la suite, disposant d'un numéro d'international qui ne réapparaitra plus jamais sur les feuilles de match...

La Roumanie : le test parfait pour ne plus être rappelé ?

S'il y a bien une équipe contre laquelle les sélectionneurs se sont fait plaisir, c'est bien celle de la Roumanie. En effet, ce sont 12 nouveaux joueurs qui ont été alignés face aux Roumains entre 1957 et 2000 pour un total de 4 victoires. Un bon rendement qui n'a toutefois pas permis aux novices de revenir par la suite. Et ces "essais" et rotations au sein du XV de France n'ont pas concerné uniquement les petites nations car ce sont 8 joueurs qui ont eu l'honneur d'affronter la Nouvelle-Zélande et l'Australie sans jamais pouvoir revenir.

L'Afrique du Sud, les Etats-Unis, le Canada et le Tonga ont été des tests ou un total de 6 joueurs ont pu porter le maillot bleu sans avoir l'honneur de le renfiler un jour. De même l'Italie et les Samoa ont permis de lancer 2 novices qui le sont restés à jamais. Plus récemment, c'est en Argentine que Guy Novès a consacré William Demotte, Kélian Galletier, Fabrice Metz et Xavier Mignot. Leurs carrières étant loin d'être terminées, ces derniers ont encore le temps et l'espoir d'être convoqués en Bleu pour sortir de ce cercle fermé des joueurs jamais rappelés.