TEST-MATCH - Argentine : Le groupe pour affronter l'Angleterre et la Géorgie

On note dans ce squad des Pumas, les retours du pilier Nahuel Tetaz Chaparro et du deuxième ligne Tomas Lavanini absents lors des tests de Novembre à cause de blessures. Daniel Hourcade, a décidé d'intégrer aussi 4 novices avec les présences de Bautista Ezcurra, Emiliano Boffelli, Felipe Arregui et Gonzalo Bertranou.

L'Argentine affrontera le XV de la Rose les 10 et 17 juin prochains à Santa Fe avant de jouer contre la Géorgie le 24 juin.

Le groupe

Les avants : Matías Alemanno, Felipe Arregui, Rodrigo Baez, Agustín Creevy (c), Santiago Garcia Botta, Ramiro Herrera, Tomás Lavanini, Juan Manuel Leguizamon, Tomás Lezana, Benjamín Macome, Pablo Matera, Julían Montoya, Lucas Noguera, Javier Ortega Desio, Guido Petti, Enrique Pieretto, Leonardo Senatore, Nahuel Tetaz Chaparro.

Les trois-quarts : Gonzalo Bertranou, Emiliano Boffelli, Santiago Cordero, Jerónimo de la Fuente, Bautista Ezcurra, Santiago Gonzalez Iglesias, Juan Martín Hernández, Martín Landajo, Manuel Montero, Matias Moroni, Ramiro Moyano, Matías Orlando, Nicolás Sánchez, Joaquín Tuculet.