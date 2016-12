TEST-MATCH - Angleterre : Dylan Hartley "a laissé tomber son pays" selon Eddie Jones

"Il s'est laissé aller, il a laissé tomber son club et il a laissé tomber son pays" , a jugé Jones dans une interview publiée dans le Daily Telegraph. "Dylan est encore plus déçu que tout le monde après ce qu'il s'est passé" , a continué le technicien australien, ajoutant que le talonneur avait toujours un avenir avec le XV de la Rose.

"Ce n'est pas sa dernière chance, mais il doit comprendre qu'il ne peut pas se comporter comme il l'a fait" , a insisté Jones à propos du joueur de Northampton, dont la suspension sera terminée au moment du début du Tournoi des 6 Nations le 4 février. "Nous prenons les 23 meilleurs, et s'il est dans les 23 meilleurs, il y a une chance qu'il soit capitaine" , a ajouté le sélectionneur.

Hartley a écopé de six semaines de suspension mercredi dernier pour son coup de poing à Sean O'Brien, lors du match de coupe d'Europe entre Northampton et le Leinster le 9 décembre. Le joueur né en Nouvelle-Zélande avait reçu un carton rouge vendredi après avoir frappé à la tête le troisième ligne irlandais. L'enfant terrible du rugby anglais, qui a avait été laissé de côté pour la Coupe du monde 2015 en raison de son comportement, a reçu six semaines de suspension en raison de ses précédents problèmes de discipline avait expliqué la commission de discipline de la Coupe d'Europe.