TEST-MATCH - Afrique du Sud : le capitaine Warren Whiteley forfait six à huit semaines

Le troisième ligne des Springboks, qui avait déjà raté le troisième match de sa sélection face au XV de France dimanche dernier, sera indisponible au moins pour la fin de saison du Super Rugby, selon le diagnostic posé et officialisé par le médecin du club sud-africain Rob Collins. S'il met huit semaines avant d'être rétabli, il ne disputera pas non plus les deux premières journées du Rugby Championship, notamment face à l'Argentine, lors de ce Tournoi des quatre nations de l'hémisphère sud. Whiteley avait aggravé une blessure déjà existante jeudi dernier à l'entraînement. Au début, il était question d'une blessure aux adducteurs, qui aurait nécessité une pause de trois semaines. Mais les examens ont finalement révélé une rupture de ligament pubien.

Le capitanat des Golden Lions, deuxièmes du Super Rugby à l'approche de la fin de saison régulière, devrait être confié à un autre troisième ligne international sud-africain, Jaco Kriel. La doublure de Whiteley en sélection, le numéro 8 toulonnais Duane Vermeulen, blessé à une épaule, a raté l'entière tournée des Bleus en Afrique de Sud. Le pays hôte a remporté les trois test-matches face au XV de France.