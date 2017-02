TEST MATCH - Afrique du Sud : Joost Van der Westhuizen "dans un état critique"

"Il a été amené à l'hôpital plus tôt dans la journée (samedi) et est dans un état critique" , a indiqué sa fondation J9 dans un communiqué. Le demi de mêlée âgé de 45 ans, champion du monde avec les Springboks en 1995, a été diagnostiqué de la maladie de Charcot, une affection neurodégénérative incurable, en 2011. Les médecins lui donnaient alors deux à cinq ans à vivre.

Le joueur lutte depuis près de 6 ans contre cette maladie qui lui a provoqué paralysie, perte de la musculature de tous les membres du corps et notamment du tronc, attaquant de fait les muscles respiratoires. Placé sous assistance respiratoire à l'aide d'un réservoir à oxygène, ce système ne lui serait plus suffisant et son cas ce serait fortement dégradé ces derniers jours.