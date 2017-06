TEST-MATCH - Afrique du Sud - France : Que feriez-vous à la place de Guy Novès ?

Une 2e ligne en danger ?

Le contexte : L'un des symboles de la souffrance du pack tricolore samedi face à l'Afrique du Sud, ce fut l'attelage Julien Le Devedec - Yoann Maestri. Le duo a rendu une copie décevante, bien loin de leurs adverses directs du jour, Etzebeth et Mostert. Maestri, victime de soucis intestinaux quelques jours auparavant, n'a pas répondu présent dans le défi et a subi dans les tâches obscures, pourtant son point fort. Aurait-il besoin de souffler ? Julien Le Devedec, lui, a évolué un ton en dessous dans l'impact physique, même s'il a été utile en touche.

Tendai Mtawarira (Afrique du Sud) pris par Yoann Maestri (France)Icon Sport

Les choix : Outre l'option du couteau suisse Bernard Le Roux, il y a quatre purs deuxième ligne au sein du groupe. Il y a bien évidemment Maestri et Le Devedec, alignés samedi à Pretoria. Il reste également les solutions Romain Taofifenua (26 ans, 8 sélections) et Paul Jedrasiak (24 ans, 6 sélections).

Notre avis : Le duo Le Devedec - Maestri ne survivra pas. La puissance de Taofifenua demeure indispensable. Cela devrait se jouer entre Taofifenua - Maestri et Taofifenua - Jedrasiak.

Quelle 2e ligne titulariseriez-vous samedi face à l'Afrique du Sud ? Sondage 115 vote(s) Le Devedec - Maestri Le Devedec - Taofifenua Le Devedec - Jedrasiak Maestri - Taofifenua Maestri - Jedrasiak Taofifenua - Jedrasiak

Picamoles doit-il être sanctionné ?

Le contexte : Principal fer de lance des Bleus et auteur d'une saison éblouissante, Louis Picamoles a clairement déçu lors du premier test. Il a semblé retombé dans ses travers en s'isolant bien trop régulièrement, connaissant un gros déchet technique et se trouant à plusieurs reprises en défense. Des interrogations se posent à son sujet. Le piquer au vif ne serait-il pas nécessaire ? Guy Novès en était coutumier du fait au Stade toulousain.

Louis Picamoles (France) - 10 juin 2017AFP

Les choix : Chez les troisième ligne, on dénombre les présences de Yacouba Camara (24 ans, 4 sélections), Bernard Le Roux, Kévin Gourdon, Loann Goujon et Anthony Jelonch. Ce dernier sera absent samedi à Durban puisqu'il est annoncé titulaire avec les Barbarians français face aux Emerging Springboks. Les seules vraies options en numéro 8 s'avèrent être Gourdon et Goujon.

Notre avis : Pourquoi ne pas faire débuter Picamoles sur le banc. Dans ce cas-là, place à Goujon. Et à Gourdon au poste de flanker.

Conserveriez-vous Picamoles en n°8 samedi face à l'Afrique du Sud ? Sondage 79 vote(s) Oui Non

Une charnière toute neuve ?

Le contexte : La charnière Maxime Machenaud - Jules Plisson n'a pas vraiment convaincu samedi dernier et a eu du mal à imposer une animation propre. Machenaud a notamment manqué de vitesse dans ses sorties de balle. Plisson, lui, n'a pas paru inspiré. Vu que les solutions au sein du groupe sont nombreuses, il paraît plus que probable que des modifications soient apportées dans ce secteur.

Jules Plisson (XV de France) - 9 juin 2017AFP

Les choix : Justement, les choix, ils sont au nombre de trois par poste. Chez les numéros 9, outre Maxime Machenaud, il y a le Bordelais Baptiste Serin (22 ans, 11 sélections), titulaire lors du dernier Tournoi et auteur d'une entrée intéressante samedi, et la pépite castraise Antoine Dupont (20 ans, 2 sélections). Parmi les ouvreurs, les options se nomment Plisson, François Trinh-Duc (30 ans, 58 sélections) et Jean-Marc Doussain (27 ans, 16 sélections).

Notre avis : Nous misons sur une charnière Serin - Trinh-Duc.

Avec quel demi de mêlée débuteriez-vous samedi face aux Springboks ? Sondage 81 vote(s) Maxime Machenaud Baptiste Serin Antoine Dupont

Avec quel ouvreur débuteriez-vous samedi face aux Springboks ? Sondage 88 vote(s) Jules Plisson François Trinh-Duc Jean-Marc Doussain

Spedding relancé ?

Le contexte : Autre déception du premier test face aux Springboks : l'arrière Brice Dulin. Auteur d'une entame délicate avec un en-avant sur sa première action et d'un ballon mal négocié en suivant sur un coup de pied à suivre sud-africain, il s'est aussi signalé par une faute qui a conduit à un essai de pénalité et son exclusion pour dix minutes. Un non-match qui pourrait être fatal au Racingman.

Brice Dulin et Raymond Rhule - Afrique du Sud / France - 10 juin 2017AFP

Les choix : Si des Vincent Rattez, Yoann Huget voire Nans Ducuing peuvent dépanner en numéro 15, l'autre option à l'arrière est le Clermontois Scott Spedding, ménagé lors du premier test.

Notre avis : Spedding pourrait bel et bien retrouver le maillot floqué du 15.