TEST-MATCH - Afrique du Sud - France : Comment les Springboks ont retrouvé du poil de la bête

Une victoire, samedi à l'Ellis Park de Johannesburg, et l'Afrique du Sud sortira avec un sans faute et ragaillardie de cette tournée. Que ce soit à Pretoria le 10 juin (37-14) ou à Durban une semaine plus tard (37-15), les Boks n'ont pas vraiment été inquiétés par les Bleus. De quoi les réconcilier avec un public qui n'a pas rempli les enceintes lors des deux premières rencontres, probablement agacé par la piteuse année dernière de leur équipe.

Difficile en effet de digérer l'humiliante défaite (15-57) face aux rivaux néo-zélandais en octobre dernier, la plus lourde de leur histoire à domicile. Encore plus dur de pardonner le calamiteux revers en Italie (20-18), qui n'avait jamais battu un des trois "gros" de l'hémisphère Sud, quelques semaines plus tard. Au total, c'est une saison ponctuée par huit défaites qu'a traversée Allister Coetzee, nommé en avril et dont la tête a très vite été mise à prix par les médias et les supporters.

La haie d'honneur des Bleus aux Springboks - 10 juin 2017Icon Sport

Des camps qui ont fait du bien

Mais l'ancien demi de mêlée a survécu, s'est séparé de ses adjoints imposés par la Fédération et a changé de capitaine grâce à la retraite bienvenue du talonneur Adriaan Strauss. Brendan Venter, unanimement reconnu comme un entraîneur de talent, a été nommé pour s'occuper de la défense et Warren Whiteley, brillant troisième ligne des Lions, la meilleure franchise du pays, a récupéré le brassard. Franco Smith est lui venu s'occuper des arrières.

Trois camps de pré-saison ont aussi été organisés, ce que Coetzee, nommé trop tard, n'avait pu mettre en place l'an dernier. "C'était suicidaire de faire la saison en 2016 sans les camps d'entraînement. On a joué avec le feu et on s'est brûlés" , dénonce le sélectionneur. Avec l'arrivée de Venter, champion du monde avec les Springboks en 1995, la défense lamentable de 2016 a également retrouvé son rang.

Allister Coetzee et Elton Jantjies (Afrique du Sud) - juin 2017Icon Sport

Le début de deuxième période à Durban est un exemple frappant: les Français sont repartis sans inscrire le moindre point d'une longue période de possession dans les 22 mètres sud-africains. "C'était un déchirement la saison dernière de voir les Springboks se relever lentement après chaque plaquage" , se souvient Nick Mallett, ancien sélectionneur et aujourd'hui consultant pour la télévision.

Le Rugby Championship comme révélateur

Le changement de capitaine a aussi été très bénéfique. Peu charismatique, leader par défaut d'une équipe en transition, Adriaan Strauss s'est surtout fait remarquer par ses piètres interviews d'après-match où il se bornait à promettre des jours meilleurs. La promotion de Whiteley a donc donné un coup de fouet à cette équipe qui profite dans son ensemble de l'injection de nombreux joueurs des Lions, une équipe au jeu séduisant, la seule capable de rivaliser avec les franchises néo-zélandaises (12 victoires en 13 matches de Super Rugby cette saison, finale l'an passé).

Franco Mostert, Francois Hougaard, Warren Whiteley et Frans Steyn (Afrique du Sud) - juin 2017Icon Sport

Mallett se montre dès lors beaucoup plus optimiste qu'il y a six mois : "Imaginez la confiance qu'une troisième victoire donnerait à l'Afrique du Sud avant le Rugby Championship. Avec ce genre de performances, nous pouvons vite revenir à la deuxième place mondiale" , prédit-il. L'éditorialiste Mark Keohane, qui ne mâche pas ses mots habituellement envers les Springboks, est sur la même longueur d'ondes.