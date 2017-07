Série partagée, Gatland, O'Brien, provinces... Nos Tops et Flops de la tournée des Lions

Les Tops

La victoire à Wellington et le nul à Auckland

Saluons la performance des Lions britanniques qui ont partagé la série face aux All Blacks. Tenir tête aux doubles champions du monde en titre, ce n'est pas un mince exploit, même si la sélection britannique comporte les meilleurs joueurs de 4 nations. Et après le premier test à Auckland, qui a tourné en faveur des All Blacks (30-15), on ne donnait pas cher de la peau des hommes de Warren Gatland.

Sauf que les Lions ont fait preuve d'un énorme orgueil. D'abord en s'imposant à Wellington (21-24). Certes, à 15 contre 14 pendant 55 minutes, mais les Néo-Zélandais n'avaient plus perdu chez eux depuis 2009. Et puis en arrachant le nul lors du dernier match (15-15) alors qu'on leur promettait l'enfer dans un Eden Park d'Auckland où les All Blacks régnaient sans partage depuis 1994. C'est fort ce qu'ont accompli les Lions.

Owen Farrell (Lions) - 8 juillet 2017Getty Images

L'essai de Sean O'Brien

Incontestablement, le plus bel essai de cette opposition entre les All Blacks et les Lions britanniques est l'oeuvre de l'Irlandais Sean O'Brien. Une action de 90m avec en dynamiteur Liam Williams. L'arrière gallois se jouait magnifiquement de Kieran Read dans ses 10m puis débordait Aaron Cruden. Le centre Jonathan Davies était au relais et servait rapidement Eliott Daly à hauteur des 40m néo-zélandais.

L'ailier anglais zigzaguait puis retrouvait intérieur Davies. Plaqué par Beauden Barrett, le Gallois se retournait et donnait à l'Irlandais Sean O'Brien qui n'avait plus qu'à conclure. Somptueux (à voir à partir de 2'49'' dans la vidéo ci-dessous).

Warren Gatland

Ses choix ont été critiqués au sein de l'empire britannique. Le technicien néo-zélandais était même incendié après les défaites face aux provinces des Blues (22-16) et des Highlanders (23-22) ainsi que le premier test face aux All Blacks (30-15). En Nouvelle-Zélande, son pays de naissance, il était tourné au ridicule en étant caricaturé en clown.

Sauf que Gatland n'est pas n'importe qui. Trois 6 nations à son palmarès dont deux Grand Chelem, ce n'est pas rien. Surtout, il a changé pour ses deux derniers tests d'option en alignant le duo Sexton - Farrell, sortant ainsi le puissant Te'o. Stratégie payante. Puis, il n'a perdu aucune des deux tournées des Lions qu'il a dirigées. Et que dire de son attitude face à la presse néo-zélandaise samedi avec son nez rouge ! On a adoré. C'était la meilleure des réponses...

Vidéo - Moqué par le New Zealand Herald, Gatland s'est pointé devant la presse avec un nez rouge 00:17

Itoje, Davies...

Bien malin qui peut dire quel a été le meilleur Lions au cours de cette tournée. L'arrière gallois Liam Williams et l'ailier anglais Eliott Daly ont rendu de très belles copies lors des trois tests. L'Irlandais Sean O'Brien a été formidable d'abnégation et de détermination, étant notamment à la conclusion du plus bel essai des Lions. Mais s'il est deux joueurs que nous aimerions mettre en avant, ce sont le Gallois Jonathan Davies et l'Anglais Maro Itoje.

Jonathan Davies (Lions britanniques et irlandais)Icon Sport

Le premier nous a bluffés par sa fraîcheur et sa solidité défensive ; le second - pas titulaire lors du premier match - a apporté un supplément d'âme aux Lions de par sa combativité et sa faculté à semer la zizanie chez l'adversaire, que ce soit en touche ou dans les rucks. Deux sacrés bonhommes départagés par le vote de leurs coéquipiers. Et c'est Davies qui a eu le dernier mot, décrochant le titre de "meilleur joueur de la tournée des Lions".

Les Flops

Les matches face aux provinces

Une série partagée et un bilan comptable positif avec 5 victoires, 2 nuls et 3 défaites. S'il faut mettre en avant un flop pour la tournée des Lions, on citerait sans contestation possible les rencontres de semaine. Warrren Gatland a fait tourner son effectif, c'est un fait, mais on ne pensait vraiment pas que la sélection britannique souffrirait autant face aux provinces néo-zélandaises.

Il y a eu ce premier couac face aux Auckland Blues (22-16), la plus mauvaise formation du pays, puis ce revers dans les ultimes minutes face aux Highlanders (23-22). Sans oublier le résultat nul contre les Hurricanes, derniers vainqueurs du Super Rugby (31-31). Bref, face aux provinces, les Lions n'ont pas brillé.

La blessure de Stuart Hogg

La sélection de Warren Gatland avait surpris : avec Hogg et Halfpenny, les Lions britanniques ne disposaient que de deux purs arrières. Et rapidement, la tuile arriva : la blessure de l'Ecossais Stuart Hogg, victime d'une fracture d'un os du visage... après un coup de coude involontaire de son coéquipier, le demi de mêlée irlandais Conor Murray, face à la province des Crusaders (victoire 3-12).

Halfpenny pas exceptionnel, Gatland a dû composer par la suite. Et c'est Liam Williams, plutôt ailier, qui a disputé les trois tests face aux All Blacks. Sans faire injure à Williams - par ailleurs très bon - on aurait bien aimé voir le phénomène Hogg contre la meilleure équipe du monde.

Stuart Hogg - Lions Britanniques et IrlandaisIcon Sport

Tous les résultats des Lions

Barbarians néo-zélandais - Lions britanniques et irlandais : 7-13

Blues - Lions britanniques et irlandais : 22-16

Crusaders - Lions britanniques et irlandais : 3-12

Highlanders - Lions britanniques et irlandais : 23-22

Maori All Blacks - Lions britanniques et irlandais : 10-32

Chiefs - Lions britanniques et irlandais : 6-34

TEST 1 > All Blacks - Lions britanniques et irlandais : 30-15

Hurricanes - Lions britanniques et irlandais : 31-31

TEST 2 > All Blacks - Lions britanniques et irlandais : 21-24

TEST 3 > All Blacks - Lions britanniques et irlandais : 15-15