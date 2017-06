Penaud, la charnière, Picamoles et Maestri conservés, Taofifenua : les 4 choix forts de Guy Novès

Penaud dans le grand bain

Quelle saison pour Damian Penaud ! À seulement 20 ans, le centre de l’ASM va connaître sa première cape samedi à Durban lors du 2e test-match des Bleus face à l’Afrique du Sud. Mieux, il sera titulaire pour cette rencontre, deux semaines après avoir soulevé le Bouclier de Brennus. "On attend d'abord de lui qu'il vive cette aventure en prenant conscience du niveau international. Mais pas des merveilles, qu'il traverse le terrain" , a expliqué le sélectionneur Guy Novès.

Damian va porter le maillot de la sélection nationale 17 ans après la dernière de son père, Alain, le 1er avril 2000. Histoire de lui enlever un peu de pression, le sélectionneur promet : "Notre sévérité avec lui sera un peu moindre qu'avec des joueurs qui sont là depuis un certain temps" .

Maestri et Picamoles conservés

Pas à leur avantage lors du premier test-match face à l’Afrique du Sud, les deux joueurs cadres conservent la confiance du staff malgré tout pour la revanche à Durban. Une certaine forme de logique quand on sait que Yoann Maestri est vice-capitaine du XV de France lorsque Guilhem Guirado est là. Du haut de ses 57 sélections, il est également l’un des plus expérimentés de cette équipe. Quant à Louis Picamoles (63 sél.), on plaidera pour un "jour sans" à Pretoria tant il nous avait habitués à des performances d’un tout autre calibre ces derniers mois.

Yoann Maestri (XV de France) - 10 juin 2017Icon Sport

La charnière entièrement changée

Demi de mêlée titulaire durant l’ensemble du Tournoi des 6 nations 2016, le Bordelo-Béglais Baptiste Serin (11 sél.) récupère sa place, profitant notamment d’une copie ratée de Maxime Machenaud samedi dernier. François Trinh-Duc (58 sél.), lui, retrouve une place de titulaire pour la première fois depuis novembre. "On le sens en pleine capacité de jouer, après est-ce qu'il est en pleine forme, on ne le saura qu'une fois sur le terrain" , a confié à son sujet le sélectionneur du XV de France.

Scott Spedding, François Trinh-Duc, Romain Taofifenua, Xavier Chiocci et Guilhem Guirado (XV de France) - 10 juin 2017Icon Sport

Taofifénua pour apporter de la puissance

Pris dans le combat physique la semaine passée, les Bleus entendent bien rivaliser cette fois. Dans cette perspective, le retour de Romain Taofifénua était particulièrement attendu. Le Toulonnais remplace le Briviste Julien Le Devedec en deuxième ligne. On a tous en tête la finale monstrueuse de l’ancien Perpignanais contre Clermont. A lui de réitérer cette performance face aux Springboks pour son comeback en Bleu après plus de 2 ans d'attente.

Le XV de départ : Spedding ; Huget, Penaud, Fickou, Vakatawa ; (o) Trinh-Duc, (m) Serin ; Gourdon, Picamoles, Camara ; Taofifenua, Maestri ; Slimani, Guirado (cap), Poirot.

Les remplaçants : Maynadier, Ben Arous, Atonio, Le Devedec, Le Roux, Dupont, Doussain, Ducuing.