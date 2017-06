Ntamack, Dupont, Penaud, Picamoles, Lopez... 6 sorties, 21 entrées : voici la nouvelle liste Élite

Elle était attendue pour lundi, en vain. La liste Élite n’a toujours pas été dévoilée par Guy Novès, le sélectionneur semblant même être pris au dépourvu lorsque la question sur la date de dévoilement lui a été posée en conférence de presse. Mais dans son édition du jour, Midi Olympique dévoile les noms des 45 joueurs qui seraient protégés par le sélectionneur tricolore. Élargie à 45 éléments suite à l’avenant à la convention FFR/LNR signé le 3 juin dernier, cette nouvelle liste Élite comprend plusieurs changements et certaines arrivées surprises, dont celle du joueur des Espoirs du Stade toulousain, à peine 18 ans et pas une minute disputée en pro ! Christopher Tolofua n'y figure pas et le staff des Bleus devra - comme pour Louis Picamoles par le passé - négocier sa mise à disposition avec son nouveau club des Saracens.

Ils sortent de la liste : Exit 6 joueurs

Sébastien Bézy (demi de mêlée, Toulouse), Djibril Camara (ailier, Stade français), Paul Jedrasiak (2e ligne, Clermont), Wenceslas Lauret (3e ligne, Racing 92), Maxime Médard (ailier, Toulouse), Maxime Mermoz (centre, Leicester).

Sébastien Bézy (Toulouse)Icon Sport

Ils intègrent la liste : 21 nouveaux

Cyril Baille (pilier, Toulouse), Mohamed Boughanmi (pilier, La Rochelle), Yacouba Camara (3e ligne, Montpellier), Henry Chavancy (centre, Racing 92), Xavier Chiocci (pilier, Toulon), Jonathan Danty (centre, Stade français), Nans Ducuing (ailier, Bordeaux-Bègles), Brice Dulin (arrière, Racing 92), Antoine Dupont (demi de mêlée, Toulouse), Arthur Iturria (2e ligne, Clermont), Camille Lopez (demi d’ouverture, Clermont), Clément Maynadier (talonneur, Bordeaux-Bègles), Noa Nakaitaci (ailier, Clermont), Romain Ntamack (demi d’ouverture, Toulouse), Charles Ollivon (3e ligne, Toulon), Damian Penaud (centre, Clermont), Louis Picamoles (3e ligne, Montpellier), Vincent Rattez (ailier, La Rochelle), Fabien Sanconnie (3e ligne, Brive), Romain Taofifenua (2e ligne, Toulon), Virimi Vakatawa (ailier, FFR).

Antoine Dupont et François Trinh-Duc (XV de France)AFP

La liste Élite

Piliers : Uini Atonio (La Rochelle), Cyril Baille (Toulouse), Eddy Ben Arous (Racing 92), Mohamed Boughanmi (La Rochelle), Xavier Chiocci (Toulon), Jefferson Poirot (Bordeaux-Bègles), Rabah Slimani (Clermont).

Talonneurs : Camille Chat (Racing 92), Guilhem Guirado (Toulon), Clément Maynadier (Bordeaux-Bègles).

2e ligne : Alexandre Flanquart (Stade français), Arthur Iturria (Clermont), Julien Le Devedec (Brive), Yoann Maestri (Toulouse), Romain Taofifenua (Toulon), Sébastien Vahaamahina (Clermont).

3e ligne : Yacouba Camara (Montpellier), Damien Chouly (Clermont), Loann Goujon (Bordeaux-Bègles), Kévin Gourdon (La Rochelle), Bernard Le Roux (Racing 92), Charles Ollivon (Toulon), Louis Picamoles (Montpellier), Fabien Sanconnie (Brive).

Demis de mêlée : Antoine Dupont (Toulouse), Maxime Machenaud (Racing 92), Baptiste Serin (Bordeaux-Bègles).

Demis d’ouverture : Jean-Marc Doussain (Toulouse) , Camille Lopez (Clermont), Romain Ntamack (Toulouse), Jules Plisson (Stade français), François Trinh-Duc (Toulon).

Centres : Henry Chavancy (Racing 92), Jonathan Danty (Stade français), Gaël Fickou (Toulouse), Wesley Fofana (Clermont), Rémi Lamerat (Clermont), Damian Penaud (Clermont).

Ailiers : Nans Ducuing (Bordeaux-Bègles), Yoann Huget (Toulouse), Noa Nakaitaci (Clermont), Vincent Rattez (La Rochelle), Virimi Vakatawa (FFR).

Arrières : Brice Dulin (Racing 92), Scott Spedding (Clermont).