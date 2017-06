Lomu à Chirac : "J’ai moi aussi très envie de placer quelques explosifs dans votre jardin…"

17 mois que Jonah Lomu nous a quittés. À l'occasion de la tournée des Lions en Nouvelle-Zélande, Midi Olympique a rencontré ses proches, ses anciens coachs et son épouse pour nous rappeler combien l’ancien ailier néo-zélandais était un joueur hors normes dont la carrière lui a permis de tisser des liens étroits avec la France.

On y découvre notamment dans l'édition de ce lundi qu'en 1995, peu avant que les All Blacks ne posent le pied dans l’hexagone, Lomu écrivait une lettre manuscrite au président Jacques Chirac, demandant prestement au plus haut personnage de l’État de mettre un terme aux essais nucléaires français dans le Pacifique. Il terminait sa lettre ainsi : "Monsieur, j’ai bien failli boycotter cette tournée mais me voici dans votre pays. Pour tout vous dire, je suis en grande forme et j’ai moi aussi très envie de placer quelques explosifs dans votre jardin…"

Son épouse Nadene raconte elle dans ce reportage "Sur les traces de Lomu" le dernier jour de son mari : "Il avait eu, ce jour-là, des mots que j’avais trouvés bizarres, sur le coup. Ce matin-là, il m’avait regardé en me disant : "Tu es une mère et une épouse incroyable. Merci pour tout, ma chérie". Quelques heures plus tard, il perdait la vie…"

Jonah LomuIcon Sport

