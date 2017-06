Lions britanniques - Liam Williams et Elliot Daly titulaires pour affronter la Nouvelle-Zélande

Warren Gatland a procédé à 4 changements par rapport à la formation qui a dominé samedi les Maori All Blacks (32-10) et fait notamment entrer l'ouvreur star, Owen Farrell, laissé au repos la semaine dernière, à la place de Jonathan Sexton. En 2e ligne, Alun Wyn Jones commencera pour permettre à Maro Itoje de faire la décision au cours de la rencontre en sortant du banc. A l'arrière, les choix du technicien néo-zélandais des Lions profitent à Liam Williams et à l'ailier Elliot Daly et sont au détriment de Leigh Halfpenny et George North.

"On a opté pour des joueurs en forme, beaucoup tendaient la main" , s'est justifié Gatland. "Sur les phases arrêtées on reste fort dans la continuité et nos 2-3 dernières sorties ont été bonnes défensivement. Mais pour battre les Blacks, il faut être courageux et produire du rugby. Je crois qu'on est capable d'inscrire des essais."

La compostion des Lions britanniques et irlandais : L.Williams ; Watson, J.Davies, Te'o, Daly - (o) Farrell, (m) Murray - O'Brien, Faletau, O'Mahony (cap.) - Kruis, A.W.Jones - Furlong, George, M.Vunipola.

Remplaçants : Owens, McGrath, Sinckler, Itoje, Warburton, Webb, Sexton, Halfpenny.