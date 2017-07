LIONS BRITANNIQUES - Jouer un dernier match décisif pour la victoire, ce n'est pas une première

Samedi (9h30), la planète rugby va s'arrêter de tourner. En cause, la 3e et dernière manche entre All Blacks et Lions britanniques. Elle est d'autant plus importante qu'elle décidera du vainqueur de cette série. Mais ce n'est pas la première fois que la sélection des meilleurs joueurs anglais, gallois, écossais et irlandais se retrouve dans cette situation.

Les deux premiers matches décisifs se sont joués contre l’Afrique du Sud. En 1910, après une victoire initiale des Springboks (14-10), les Lions avaient remis les compteurs à zéro en s’offrant les Sud-Africains lors de leur deuxième opposition (3-8). Insuffisant toutefois pour repartir vainqueurs car le 3e test-match était revenu aux Sud-Af’ (21-5). 45 ans plus tard, la série de quatre matches contre l’Afrique du Sud ne permettra pas de désigner de vainqueur. La faute à une dernière rencontre, remportée par les Sud-Africains (22-8), qui leur permettra d’égaliser à deux victoires partout (22-23 ; 25-9 ; 6-9).

En 2013, les Lions remportent la série de tests après un 3e match victorieux.Eurosport

1989, le renversement de situation

La tournée de 1971 va sourire aux Lions. Bien que confrontés aux Néo-Zélandais, les coéquipiers de Gareth Edwards s’offriront les All Blacks, sur leurs terres, au prix d’une tournée des plus marquantes. 2 victoires étriquées (3-9 et 3-13), coupées d’une défaite (22-12) suffiront au bonheur des Lions car le match nul décroché lors du dernier test-match (14-14) leur permet de repartir vainqueurs. C’est en 1989 en Australie que Britanniques et Irlandais vont renverser pour la première fois en leur faveur une partie mal engagée. Défaits lors du premier match (30-12), les Lions parviendront à s’imposer deux fois de suite contre les Wallabies, au terme de deux matches serrés, dont le dernier ne s’est joué qu’à un petit point (12-19 ; 18-19).

L’exploit de 1971 en Nouvelle-Zélande ne sera pas recréé par les Lions lors de leur venue au pays du long nuage blanc en 1993. Après avoir réussi à égaliser lors de la 2e opposition (20-18 ; 7-20), ils ne parviendront pas à résister face aux All Blacks à l’occasion du dernier match décisif (30-13). De retour en Australie en 2001, l’équipe entraînée par Graham Henry n'arrivera pas à conserver son avance acquise lors du premier duel (13-29). Les coéquipiers de Martin Johnson s’inclineront deux fois en suivant (35-14 ; 29-23) et verront la première édition du trophée Tom-Richards leur échapper.

Un trophée que les Lions parviendront à ramener en 2013, sous la houlette de Warren Gatland. Après deux confrontations serrées (21-23 ; 16-15), Sam Warburton et sa troupe écraseront finalement les Australiens sur leurs terres (16-41) pour remporter la 9e tournée de leur histoire.