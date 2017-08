L'ancien capitaine des All Blacks John Graham, opposant à l'apartheid, est décédé à l'âge de 82 ans

Sur leur site internet, les All Blacks saluent "un joueur intelligent avec une belle pointe de vitesse". "Plus petit que la moyenne, il était capable de passer outre son poids", ajoutent-ils, rappelant que l'ancien troisième ligne aile avait porté également les maillots des équipes de Christchurch et de Canterbury.

Graham a été sélectionné 53 fois pour les All Blacks entre 1958 et 1964, et a participé à 22 test-matches, portant le brassard de capitaine à 10 reprises. Après sa retraite sportive, il avait entamé une carrière d'éducateur, à la tête pendant 20 ans de la Auckland Grammar School, l'un des meilleurs collèges publics pour garçons de Nouvelle-Zélande. Sur son site, l'établissement scolaire rend hommage à son ancien directeur, précisant qu'il était "décédé paisiblement mercredi soir", après "une vie bien remplie".

Sir John Graham

John Graham a également été président de la Fédération néo-zélandaise de rugby entre 2005 et 2006, après avoir été entraîneur de l'équipe nationale de cricket entre 1997 et 1999. En 1994, il avait été honoré du titre de "Commander of the order of the British Empire" (CBE) pour services rendus à l'éducation et envers la communauté, et était devenu "Sir John Graham".

En 1960, lors d'une tournée des All Blacks en Afrique du Sud, alors en plein apartheid, il avait été profondément choqué par ce qu'il y avait vu, n'hésitant pas à en témoigner à son retour. "J'avais alors dit que si l'on avait sa conscience pour soi, et un minimum d'amour pour l'humanité, on ne devrait pas aller en Afrique du Sud", disait-il. Il avait ensuite refusé d'assister aux matches des Springboks, venus en tournée en Nouvelle-Zélande en 1991. Il était également connu pour être un farouche opposant à toute publicité sur le maillot emblématique des Blacks, affirmant que son pays ferait mieux de consacrer son argent à l'éradication de la pauvreté qu'à exceller en rugby.