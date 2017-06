Flashback : 2006, la dernière fois où le XV de France a chatié l'Afrique du Sud chez elle (26-36)

C’est un des succès les plus marquants du XV de France. 24 juin 2006 : une semaine après avoir surclassé la Roumanie à Bucarest (62-14), les Bleus rejoignent le Cap pour un test majeur face aux Boks des Smit, du Randt, Rossouw, Matfield, Habana ou Montgomery, invaincus depuis treize matches à domicile. Touché aux cervicales face à l’Ecosse et éloigné des terrains pendant six mois, le troisième ligne Schalk Burger - désigné meilleur joueur du monde en 2004 - est le grand absent de cette rencontre.

"On arrivait en Afrique du Sud après une semaine de cohésion en Roumanie" , se souvient l’arrière du XV de France Julien Laharrague (12 sélections). "On avait emmagasiné de la confiance avant de jouer ces Sud-Af qui étaient quasiment intouchables à l’époque. Même si notre saison avait été longue, ils restaient encore de l’essence dans le moteur de tout le monde pour ce défi. On savait où on mettait les pieds et on avait l’ambition de jouer une Coupe du monde" .

Julien Laharrague - Juin 2006AFP

" On s’est regardé dans les yeux pour se dire les vérités en face… (Laharrague) "

Emmené par une troisième ligne 100% biarrote (Thierry Dusautoir, Imanol Harinordoquy et Serge Betsen), le XV de France s’appuie également sur Damien Traille à l’ouverture, à la place de Thomas Castaignède, sur l’ailier Vincent Clerc de retour en sélection et sur le pilier Pieter de Villiers titularisé malgré le décès de son jeune frère (21 ans) en début de semaine. "Il y avait des joueurs de renommée internationale" , insiste l’ancien joueur de Brive. "Avec des Jauzion, Pelous, Ibanez, Betsen, Clerc, l’équipe de France avait un gros niveau. Ces joueurs étaient en réussite avec leur club. Ils avaient un esprit de compétiteurs très fort" .

Devant les 46 584 spectateurs du Newlands Stadium, les Bleus démarrent tambour battant et surprennent la formation de Jack White avec un essai de Cédric Heymans dès la 4e minute de jeu. Seule la blessure à un genou de Thierry Dusautoir, remplacé par Rémy Martin (14e), vient noircir cette entame fulgurante. Mais, petit à petit, les Boks grignotent leur retard puis devancent les Tricolores grâce à la botte de Percy Montgomery et un essai de Brent Russel (23-11, 50e). En l’espace de 30 minutes, fidèle à ses remontées impossibles, le XV de France se transcende. Après un coup de pied par-dessus de Damien Traille récupéré par Florian Fritz qui transmet à Yannick Jauzion, Vincent Clerc file dans l’en-but sud-africain (23-18, 53e) ! "Ça s’est joué à l’expérience" , explique Laharrague. "On s’est regardé dans les yeux pour se dire les vérités en face. On a pris patience" .

Vincent Clerc - Juin 2006Icon Sport

Clerc signe un doublé

Les coéquipiers du capitaine Fabien Pelous se déchaînent alors ! Au terme d’une percée en plein cœur de la défense springbok, Traille inscrit à son tour un essai qui permet aux Bleus de reprendre les devants (23-25, 58e) ! Un moment clé du match avant ce chef d’œuvre inscrit dans les mémoires. Sur un mouvement initiée par Jauzion et relayé par Fritz, Vincent Clerc récupère le ballon le long de la ligne de touche. Le trois-quarts aile toulousain, auteur d’un doublé, raffûte son vis-à-vis pour inscrire un essai étourdissant de 70 mètres (26-33, 73e). Les Boks sont KO ! "Ils ont peut-être péché par orgueil" , souligne Laharrague. "On sait que ce sont des joueurs fiers qui jouent beaucoup sur le physique sauf que là, ils étaient tombés sur des joueurs qui étaient tous prêts au même moment" .

À quinze mois de la Coupe du monde 2007 organisée en France, les Bleus envoyaient alors un message fort à la planète rugby. "On s’imposait en tant qu’équipe, avec une vraie identité d’équipe" , rappelle le natif de Tarbes. "La complémentarité des joueurs faisait vraiment la force de ce XV de France. On était complémentaire sur et en dehors du terrain. C’est pour ça que ça fonctionnait aussi bien. Aujourd’hui, quand je discute avec d’anciens Springboks, il y a un vrai respect par rapport à cette victoire" . La dernière en date des Bleus sur le sol sud-africain.

Le XV de France ce jour-là : J. Laharrague ; Clerc, Fritz, Jauzion, Heymans ; (o) Traille (Castaignède, 75e), (m) Yachvili ; Dusautoir (Martin, 14e), Harinordoquy (Bonnaire, 54e), Betsen ; Thion, Pelous (Nallet, 61e) ; De Villiers, Szarzewski (Ibanez, 59e), Marconnet.