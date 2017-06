Qui dit choc de l'année dit... Kapa o Pango ! Après 12 ans d'attente, All Blacks et Lions se retrouvaient enfin ce samedi à l'Eden Park d'Auckland pour une rencontre au sommet du rugby mondial. Et pour l'occasion, les Néo-Zélandais ont évidemment sorti leur haka le plus sauvage, le Kapa o Pango. Emmenés par le demi de mêlée remplaçant TJ Perenara, les partenaires de Kieran Read ont donné le ton à ce match de très haut niveau.