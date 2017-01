All Blacks - Sonny Bill Williams inquiété par des amitiés controversées avec des religieux radicaux

Depuis quelques jours, les comptes Twitter et Facebook de BMW New-Zeland sont saturés de messages. Cet afflux massif de protestations visent l'une des figures utilisée par la marque allemande pour assurer sa promotion au Pays du long nuage blanc. Et c'est un All Black qui est au coeur de la tourmente puisqu'il s'agit de Sonny Bill Williams (31 ans, 33 sélections). L'un des "chouchous" du public néo-zélandais voit la valeur de son "action sympathie" tomber en flèche après qu'il ait été surpris à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux en compagnie de deux imams radicaux.

Converti en 2008, faisant de lui le premier All Black musulman de l'histoire, SBW se serait lié d'amitié avec Ismail Menk et Ebrahim Bham, deux prêcheurs connus pour avoir suscité la polémique. Le plus célèbre étant Ismail Menk. Originaire du Zimbabwe, ce dernier s'en serait violemment pris aux homosexuels. "Avec tout le respect que j'ai pour les animaux, ces gens (les homosexuels, ndlr) sont pires que les animaux" , rapporte le journal néo-zélandais Stuff.

Des clichés compromettants

Apparu plusieurs fois en compagnie de Menk, Sonny Bill Williams est dans une situation délicate, avec pour preuve des photos et des publications retrouvées sur les réseaux sociaux où les deux hommes semblent proches. De plus, les tweets de SBW au sujet du décès de sa grand-mère et celui du double titre de champion du monde obtenu en 2015 ont été retweetés par le prêcheur musulman.