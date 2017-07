ALL BLACKS - Son parcours, l'Islam, ses responsabilités... à la rencontre de Sonny Bill Williams

La semaine dernière, après avoir marqué de son empreinte le premier test-match face aux Lions et juste avant le deuximèe au cours duquel il fut expulsé, Sonny Bill Williams a reçu Midi Oympique pendant près d’une heure. L’occasion d’aborder tous les sujets avec le Néo-Zélandais. Son parcours, ses ambitions, son rapport à la France et à Toulon, sans oublier la religion.

C’est en 2008, dans le Var, que Sonny Bill Williams s’est en effet converti à l’Islam. Il raconte : "À Toulon, je me suis lié d’amitié avec une famille tunisienne. Je vivais dans une grande et belle maison. Mais je me sentais seul, mal dans ma peau. Eux n’avaient rien et étaient heureux. Si heureux. J’ai essayé de comprendre…"

L’occasion, enfin, d’aborder toutes les facettes du phénomène dont Clive Woodward dit qu’il est "le cœur du système offensif des All Blacks et l’un des défenseurs les plus intimidants du circuit professionnel. Sonny Bill trie les ballons, offre des passes décisives et protège régulièrement Beauden Barrett" . Et d’ajouter en prévision du troisième test qui se jouera samedi à Auckland : "Son absence pourrait donc changer beaucoup de choses" .

Sonny Bill Williams (Nouvelle-Zélande) - 1er juillet 2017Icon Sport

Le trois-quarts centre à la réputation sulfureuse assume sa part d’ombre et ne fuit pas ses responsabilités : "Je suis habitué à me battre. Depuis toujours. Mes parents n’avaient pas beaucoup d’argent et j’avais un don pour le sport. Si j’ai quitté la Nouvelle-Zélande à 15 ans pour me retrouver seul à Sydney, c’est d’abord pour payer une télé à ma mère et une voiture à mon père" .

