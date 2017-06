AFRIQUE DU SUD - XV DE FRANCE : Une trilogie pour s'affirmer

Le contexte

Voilà, nous y sommes. On avait quitté les Bleus sur une victoire au scénario totalement fou contre le pays de Galles le 18 mars dernier, qui avait permis aux hommes de Guy Novès de grimper sur le podium du Tournoi des 6 Nations. On les retrouve presque 3 mois plus tard pour débuter une série de 3 tests en Afrique du Sud : le 1er ce samedi à Pretoria, avant 2 nouveaux duels les 17 et 24 juin à Durban et Johannesburg.

18 mois après la prise de pouvoir de l'ancien manager toulousain, il est temps - comme d'habitude en fait - d'évaluer si les Bleus vont poursuivre sur la bonne voie. Celle qui doit les amener à progresser encore et toujours pour se hisser à nouveau au niveau des meilleures nations mondiales. Mais attention : pour la première manche de ce week-end, le staff tricolore sera privé des finalistes du Top 14, ménagés. Soit les Clermontois Jedrasiak, Penaud et Spedding ainsi que les Toulonnais Chiocci, Guirado, Taofifenua et Trinh-Duc. Quelques absences de poids qui s'ajoutent aux blessés Baille, Slimani, Vahaamahina, Iturria, Ollivon, Lopez, Fofana et Nakaitaci.

Guy Novès, le sélectionneur du XV de FranceAFP

Si les Bleus veulent confirmer les progrès entrevus dans leur jeu, les Springboks doivent eux tourner une page. Celle d'une horrible année 2016, ponctuée par 8 défaites en 12 rencontres. Dans un contexte politique local très tendu, les joueurs sud-africains sont attendus au tournant. Et leur sélectionneur Allister Coetzee, nommé en avril 2016, déjà sur la sellette. Pour de nombreux observateurs en Afrique du Sud, les Springboks, désormais 7e nation mondiale (la France est 6e), ne sont plus que l'ombre de leurs glorieux aînés double champions du monde en 1995 et 2007.

Mais finalement, peu importe le statut des Boks. Les Bleus doivent gagner. Au moins 1 test. 2 succès et la série serait réussie. 3, alors là... Il est temps de s'offrir enfin un gros morceau de l'hémisphère Sud. On se souvient tous de ces "défaites encourageantes" de novembre dernier, plus frustrantes qu'autre chose, contre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ou même en Angleterre en ouverture du Tournoi. La tournée de juin 2016 en Argentine avait constitué l'acte fondateur du mandat Novès. Celle-ci doit devenir celle de l'affirmation des nouvelles ambitions françaises.

Les Bleus de Yoann Maestri - 9 juin 2017AFP

Les face-à-face : large avantage en faveur des Springboks

Les Bleus ont affronté les Springboks à 39 reprises entre 1913 et 2013. Pour un bilan largement négatif de 11 victoires, 6 nuls et 22 défaites. La France reste notamment sur 2 défaites face à l'Afrique du Sud en juin 2010 au Cap (42-17) et novembre 2013 au Stade de France (10-19).

Les joueurs à suivre : la charnière Machenaud - Plisson, le duel Whiteley / Picamoles

Alors qu'on attendait de la continuité avec Baptiste Serin à la mêlée tricolore, Novès a décidé de titulariser Maxime Machenaud pour ce premier test. Son association à la charnière avec Jules Plisson, qui profite des absences de Camille Lopez et François Trinh-Duc, sera scrutée de très près. Tout comme la prestation de Yacouba Camara en troisième ligne. Car elle pousse Kévin Gourdon (10 fois titulaires en 10 sélections) sur le banc. Brice Dulin à l'arrière, Henry Chavancy au centre ou Clément Maynadier et Jefferson Poirot en première ligne ont aussi un beau coup à jouer.

Jules Plisson (XV de France) - 9 juin 2017AFP

4 novices débuteront du côté des Springboks : les 3 joueurs des Lions Andries Coetzee à l'arrière, Courtnall Skosan à l'aile et Russ Cronje à la mêlée ainsi que l'ailier des Cheetahs Raymond Rhule. En l'absence de Duane Vermeulen, Warren Whiteley hérite lui du numéro 8 et même du brassard de capitaine. Son duel avec Louis Picamoles (vice-capitaine du XV de France) sera l'une des clés du match. Le Sud-Africain est plus mobile, plus élégant, plus léger mais souffre de la comparaison avec "King Louis" en termes de puissance.

4 stats à avoir en tête

1. Yoann Huget compte 47 sélections à son compteur. Et pourtant, ce sera la première fois samedi qu'il affrontera les Springboks en Afrique du Sud. Des 23 Bleus, seul Louis Picamoles était du dernier test au Cap en 2010.

4. Cela faisait 4 ans que Francois Steyn n'avait plus été appelé en sélection. L'ouvreur ou centre de Montpellier démarrera samedi sur le banc des Springboks.

8. En 2016, les Springboks ont perdu 8 de leur 12 matches ! Une année catastrophique avec des défaites face à l'Irlande, l'Argentine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, l'Italie et le pays de Galles.

La détresse des Springboks après leur défaite face au pays de Galles en novembre 2016Icon Sport

11. Le dernier succès tricolore sur les terres sud-africaines remonte à juin 2006 au Cap, soit il y a 11 ans. Les Marconnet, De Villiers, Pelous, Betsen, Harinordoquy, Yachvili, Traille, Jauzion, Clerc ou Heymans l'avaient emporté 26-36. En novembre 2009, les Barcella, Servat, Mas, Mermoz et David avaient battu les Springboks à Toulouse 20 à 13 pour la dernière victoire des Bleus.

Ils ont dit

Louis Picamoles (numéro 8 du XV de France)

" J'ai beau chercher mais hormis les tournées que nous avons remportées en Argentine, le dernier succès probant de l'équipe de France à l'extérieur remonte à 2009 en Nouvelle-Zélande. Or à mon âge, j'ai envie de faire partie d'un XV de France ambitieux. J'ai envie de faire partie d'une équipe qui se sait capable de battre n'importe qui "

Yoann Huget (ailier du XV de France)

" Une grande équipe, ça ne meurt jamais, l'Afrique du Sud va se rebeller "

Yoann Huget (XV de France) - 9 juin 2017AFP

Nick Mallet (ancien sélectionneur de l'Afirque du Sud)

" Beaucoup de sélectionneurs ont perdu leur place avec de meilleurs résultats que ceux de Coetzee... "

Notre avis

On a envie d'être optimistes. Et l'Afrique du Sud sort quand même d'une année humiliante alors que le XV de France a montré une belle progression pendant le Tournoi des 6 Nations. On mise donc sur un succès des Bleus de Yoann Maestri avec un écart d'environ 5 points.