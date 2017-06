Afrique du Sud - France : Que feriez-vous à la place de Guy Novès ?

Qui pour succéder à Captain' Guirado ?

Le contexte : Pour ce premier test face à l'Afrique du Sud, Guy Novès et son staff devront composer avec l'absence de leur capitaine et talonneur Guilhem Guirado. Celui-ci a disputé dimanche dernier la finale du Top 14 face à Clermont et il était convenu que les finalistes du championnat ne seraient pas alignés à Pretoria. Homme de base du pack tricolore, le Toulonnais restait sur 8 titularisations de rang au talonnage au sein du XV de France.

Guilhem Guirado (XV de France) - 4 février 2017Icon Sport

Les choix : Trois talonneurs ont été invités à prendre part à la tournée d'été. Avec l'absence de Guirado, il n'y a plus que deux solutions : le Racingman Camille Chat (21 ans ; 8 sélections) et le Bordelais Clément Maynadier (28 ans ; 3 sélections). Le premier cité a pour lui son punch, le second la sécurité sur les phases de conquête.

Notre avis : Léger avantage à Camille Chat, habituelle doublure de Guilhem Guirado. Quoi qu'il en soit, Chat et Maynadier sont sûrs d'être présents sur la feuille de match samedi.

Quel talonneur choisiriez-vous pour le premier test face à l'Afrique du Sud ? Sondage 949 vote(s) Camille Chat Clément Maynadier

Serin installé à la mêlée ?

Le contexte : Demi de mêlée, c'est certainement le poste où la concurrence est la plus forte au sein de l'Hexagone. Lors du dernier Tournoi des 6 nations, l'encadrement tricolore avait décidé d'installer Baptiste Serin (22 ans). Le Bordelais avait été titularisé lors des 5 rencontres. Prime à la continuité chez les 9 ? Ou le staff va-t-il vouloir s'adapter afin de faire face à la puissance physique des Springboks ?

Baptiste Serin (XV de France) face au pays de Galles - 18 mars 2017Icon Sport

Les choix : Baptiste Serin sera là, tout comme Maxime Machenaud. Le Racingman, remplaçant lors de trois matches lors du précédent Tournoi, peut nourrir des espoirs grâce à sa densité physique, non négligeable contre les Boks. N'oublions pas la pépite Antoine Dupont (20 ans ; 2 sélections). Toutefois, le Castrais part avec une longueur de retard, ne s'étant pas entraîné la semaine dernière en raison d'une petite entorse à un genou.

Notre avis : On pense bien que la continuité sera assurée avec la présence d'entrée de Baptiste Serin. Maxime Machenaud devrait débuter sur le banc.

Quel n°9 titulariseriez-vous pour le premier test face à l'Afrique du Sud ? Sondage 1178 vote(s) Antoine Dupont Baptiste Serin Maxime Machenaud

Qui à l'ouverture ?

Le contexte : Comme au poste de n°9, Guy Novès avait installé un ouvreur lors du précédent Tournoi des 6 nations : Camille Lopez. Le Clermontois, champion de France dimanche dernier, prévu initialement pour cette tournée, a préféré renoncer. Ayant besoin d'un repos bien mérité, il en profitera également pour subir une petite intervention chirurgicale. Une place est donc à prendre à l'ouverture.

Jules Plisson (XV de France)Icon Sport

Les choix : Pour ce test à Pretoria, ils ne sont qu'au nombre de deux. La raison : François Trinh-Duc a disputé la finale du Top 14 dimanche avec Toulon. Il reste donc le Parisien Jules Plisson (25 ans ; 13 sélections) et le Toulousain Jean-Marc Doussain (26 ans ; 15 sélections). Deux profils totalement différents. Plisson est plus offensif et cohérent au pied, Doussain a pour lui sa puissance et sa solidité en défense.

Notre avis : Ayant été le plus souvent utilisé lors des précédents entraînements, nous jouons la carte Plisson comme titulaire.