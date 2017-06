Afrique du Sud - France (37-14) - Yannick Bru évoque un "un naufrage physique et mental”

Le XV de France a vécu "un naufrage physique, mental" face à l'Afrique du Sud (14-37) samedi en ouverture de sa tournée de juin, a estimé son entraîneur des avants, Yannick Bru. "C'est une déception, on est passé complètement à côté de notre match, dans l'engagement, dans la rigueur. On ne se l'explique pas. On a constamment reculé à l'impact, jeté les ballons pendant les vingt premières minutes donc jamais rentré dans la partie" , a déclaré Bru à la presse.

" Sur les incontournables, on a été absents "

"On a toujours couru après les Springboks qui n'ont pas fait un grand match non plus. On revient à deux points à la 55e (14-16 après l'essai de Baptiste Serin, NDLR), à partir de là c'est un naufrage physique, mental" , a-t-il ajouté.

Virimi Vakatawa, pris par des Sud-AfricainsIcon Sport