Afrique du Sud-France (37-14) - L'antisèche : La séance vidéo risque d’être particulièrement musclée

Le jeu : Les Bleus sont passés à côté

Jamais l’équipe de France n’a été en mesure de prendre le dessus sur l’Afrique du Sud. Pourtant, lorsqu’ils ont réussi à enchaîner quelques temps de jeu avec des sorties de balles rapides, les Bleus semblaient réussir à déborder les Boks. Mais un déchet trop important est souvent venu anéantir les quelques velléités offensives tricolores. Enchaînements trop lents, manque de vitesse, choix du défi ou du pied plutôt que de la passe… les ambitions de la bande de Novès ont connu beaucoup trop d’obstacles pour prétendre inquiéter celle de Coetzee. Et les lacunes défensives n’ont pas aidé. En témoignent les 23 plaquages manqués (sur 80 tentés), dont 10 sur l’ensemble de la ligne de trois-quarts.

Virimi Vakatawa, pris par des Sud-AfricainsIcon Sport

Les Bleus ont aussi éprouvé des difficultés en mêlées, notamment du côté de Uini Atonio, bien qu’ils n’aient perdu aucune introduction. En touche, Clément Meynadier n’a offert que des lancers propres à ses sauteurs, Camille Chat perdant pour sa part deux munitions. Bref, l’équipe de France n’a pas brillé sur la pelouse du Loftus Versfeld Stadium de Pretoria. Les renforts des Guilhem Guirado, Sébastien Vahamahina ou encore François Trinh-Duc ne devraient pas être de trop pour remettre un peu d’ordre dans une maison bleue en péril ce samedi après-midi.

Les joueurs : Marx étonnant, Picamoles et Antonio défaillants

Cette première rencontre de la tournée estivale a été l'occasion de découvrir de nouveaux talents... Mais pas forcément du côté français. En effet, c'est bien la jeunesse sud-africaine qui a été enthousiasmante. A l'image du très prometteur talonneur, Malcom Marx. Puissant et mobile, le joueur des Lions a marqué le match de son empreinte avec des stats dignes d'un trois-quarts centre (51 mètres parcourus et 5 défenseurs battus). Autre pépite, le jeune arrière Andriès Coetzee qui s'est illustré pour sa première sélection (82 mètres parcourus, 1 franchissement et 2 défenseurs battus). Et les plus expérimentés n'ont pas été en reste à l'image d'Eben Etzebeth (18 plaquages réussis) et du capitaine Warren Whiteley qui ont réalisé un match plein.

Louis Picamoles (France) pris par Siya Kolisi (gauche) et Francois Steyn (droite) contre l'Afrique du Sud - 10 juin 2017AFP

Pour la France, seuls Yacouba Camara et Henry Chavancy ont répondu présent. Le troisième ligne s'illustrant notamment par sa combativité (13 plaquages réussis) et le centre du Racing par son activité permanente (1 essai inscrit, 64 mètres parcourus et 3 défenseurs battus). Sur son aile, Yoann Huget s'est lui aussi bien défendu. Des performances qui n'ont toutefois pas permis aux Bleus de tenir la distance, pas aidés par les défaillances de certains cadres comme Louis Picamoles et Uini Atonio.

Le tweet "il a retrouvé son passeport"

Sans commentaire...

Le facteur X : L'essai de pénalité

Au retour des vestiaires, l’équipe de France était revenue de la meilleure des manières dans la partie, grâce à un essai de filou de Baptiste Serin, tout juste entré en jeu (55e, 16-14). Alors qu’on pensait les Bleus capables de venir faire un hold-up à Pretoria, les espoirs se sont envolés à l’heure de jeu. Sur un coup de pied à suivre, Brice Dulin et Courtnall Skosan sont à la lutte. Au moment de récupérer le ballon, l’arrière français gène volontairement l’ailier des Springboks. M. Jackson, l’arbitre de la rencontre, n’hésite pas et accorde un essai de pénalité aux Sud-Africains, infligeant au passage un carton jaune au joueur du Racing 92. Les Tricolores sortent alors totalement de la rencontre et encaissent deux nouveaux essais coup sur coup (37-14, 69e). La messe est dite. Le XV de France ne s’en relèvera pas.

La stat : 23

Comme le nombre de points d'écart entre l'Afrique du Sud et la France ce samedi. Soit la plus lourde défaite de l'ère Novès. Les Bleus qui ont aussi également battu leur record de points encaissés (37) depuis la prise de fonctions de l'ancien manager général de Toulouse.

La décla : Guy Novès (sélectionneur du XV de France)

" A titre individuel, quelques joueurs ont répondu comme tous auraient dû répondre. "

La question : Peut-on ressortir des points positifs de cette rencontre ?

Non, ou alors il faut vraiment bien chercher. Car, avouons-le franchement, nous ne nous attendions pas à un telle déroute pour le premier match de la tournée en Afrique du Sud. Alors, bien sûr, il était évident que cette équipe qui restait sur 4 revers de rang ne pouvait pas se permettre de chuter une nouvelle fois, surtout à domicile avec la pression qui pèse sur son sélectionneur, Alister Cotzee. Ce qui n’était en revanche pas du tout prévu, c’est cette grande fébrilité des Tricolores en défense (23 ratés, soit 29 % des plaquages tentés). Encore moins les 17 turnovers concédés, les 4 "petits" franchissements, ce manque de rythme criant (l’altitude explique-t-elle tout ?) et ces 4 essais encaissés.

Tendai Mtawarira (Afrique du Sud) pris par Yoann Maestri (France)Icon Sport

Sans parler du manque d’inspiration offensive où la charnière Machenaud-Plisson n’a jamais pesé sur les débats, d’une mêlée en difficulté lors du premier acte et une touche qui s’est effritée avec l’entrée de Chat. Maintenant, l’avantage de cette série de trois test-matches chez les Springboks, c’est que les Bleus ont l’opportunité à deux reprises de se rattraper de ce non-match. Le retour des finalistes pourra bien sûr apporter dans ce sens. Et nul doute que le staff du XV de France saura appuyer là où ça fait mal dans les prochains jours. Une chose est sûre : la séance vidéo risque d’être particulièrement musclée lors du débrief.