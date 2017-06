XV de France - Le temps de jeu des joueurs pour la tournée d'été 2017

Première ligne : Poirot, le grand vainqueur

Seul première ligne à avoir débuté les trois tests en Afrique du Sud, Jefferson Poirot est le grand vainqueur de la tournée d'été. Blessé et absent de longs mois cette saison, le pilier gauche de l'UBB s'est rappelé au bon souvenir du staff du XV de France, rendant trois copies plutôt propres. Cohérent en mêlée fermée, il a démontré une nouvelle fois qu'il était un véritable poison dans les rucks. Poirot (187 minutes disputées) a gagné sa place de titulaire pour les tests de novembre (sauf blessure) - Baille étant sérieusement blessé - et devance désormais dans la hiérarchie le Racingman Eddy Ben Arous (41 min) et le Toulonnais Xavier Chiocci (12 min).

Jefferson Poirot (XV de France) face à l'Afrique du Sud - 17 juin 2017Icon Sport

L'encadrement tricolore aurait même réfléchi à décaler sur la droite de la première ligne Chiocci. Car derrière le Parisien Rabah Slimani (130 min) - émoussé lors de cette tournée - l'option Uini Atonio (105 min) a sincèrement déçu. Sur la pente descendante depuis le Tournoi 2017. Le Rochelais Mohamed Boughanmi n'a fait qu'une très brève apparition (5 min). Au talonnage, le capitaine Guilhem Guirado (154 min) est apparu usé après une saison à rallonge. C'est le n°1 du poste et son investissement est toujours à souligner. En revanche, derrière lui, le Bordelais Clément Maynadier (68 min) et le Racingman Camille Chat (28 min) ne se sont pas mis en évidence. Et si le Parisien Rémi Bonfils s'invitait en doublure ?

Deuxième ligne : Personne n'en profite

Yoann Maestri (235 minutes jouées) est indéniablement l'un des cadres du pack français. Et ce depuis son arrivée en sélection nationale. Mais le Toulousain a désormais bien du mal à répondre aux exigences du haut niveau international. Côté implication, il n'y a aucun doute à avoir. Mais quand on le compare aux autres deuxième ligne (Retallick, Whitelock, Itoje, Etzebeth, A.W Jones, les frères Gray pour ne citer qu'eux), ils lui sont supérieurs.

Tendai Mtawarira (Afrique du Sud) pris par Yoann Maestri (France)Icon Sport

Avec l'absence de Sébastien Vahaamahina, il y avait la place pour s'exprimer. Le Toulonnais Romain Taofifenua (142 min) a alterné le correct (à Durban) et le médiocre (à Johannesbourg). "Il sait qu'il a 10 kilos à perdre, qu'il doit renforcer son haut du corps et devenir un athlète" , dixit Novès. Le Briviste Julien Le Devédec (85 min) a perdu des points alors que le Clermontois Paul Jedrasiak (18 min) a rongé son frein.

Troisième ligne : Camara revit, Picamoles dans le dur

Longtemps absent cette saison, le futur Montpelliérain Yacouba Camara (200 min) a tiré son épingle du jeu en se montrant comme l'un des joueurs les plus dynamiques de cette tournée. Il a confirmé les espoirs placés en lui par Novès lors de sa prise de fonction. Le Rochelais Kevin Gourdon (188 min) est apparu pour sa part à bout de souffle. Vrai joueur de rupture, fort au soutien, il a eu du mal à exister face à la puissance physique des Sud-Africains.

Meilleur Français lors du dernier Tournoi des 6 nations, Louis Picamoles a été dans le dur. La fatigue ? Pas impossible. Et puis une béquille reçue lors du deuxième test ne l'a pas aidé. C'est un leader dans le jeu et sans aucun doute, il fait partie des joueurs qui vont être ravis d'être en vacances. Le Bordelais Loann Goujon (92 min) est également à ranger parmi les déceptions alors que le Racingman Bernard Le Roux (74 min) ne semble plus faire l'unanimité.

Charnière : Le néant

C'est peut-être le secteur qui nous a le plus attristé pendant cette tournée. Aucun joueur aligné, que ce soit à la mêlée ou à l'ouverture, n'a su rendre une copie convenable lors des trois tests. En n°9, le Bordelais Baptiste Serin (160 min) possédait une longueur d'avance, après avoir été titulaire lors des 5 matches du dernier Tournoi. Là, en Afrique du Sud, on a eu du mal à le reconnaître. On s'est demandé où étaient passés sa vitesse et sa prise d'initiative. Le Racingman Maxime Machenaud n'a pas su profiter de l'aubaine alors que le Castrais Antoine Dupont (25 min) ne s'est pas vu donner de chance.

Et alors, en n°10, ce fut le fiasco total. François Trinh-Duc (92 min) et Jules Plisson (151 min) n'ont cessé d'enchaîner les erreurs même si le Parisien s'est très légèrement repris lors du troisième et dernier test. Jean-Marc Doussain (15 min) ne constitue qu'une solution de secours. Bref, le constat, c'est que le Clermontois Camille Lopez - absent pour cette tournée - n'a aucun souci à se faire pour sa place de titulaire...

François Trinh-Duc (XV de France) - 17 juin 2017Icon Sport

Centre : La promesse Penaud

Le petit rayon de soleil de cet été, c'est le jeune Damian Penaud (142 min). On sait qu'il dispose d'un énorme potentiel et quel ne fut pas notre bonheur de le voir réussir sa première cape à Durban, avec un essai en prime ? Sevré de ballons, il a eu énormément de mal à exister sur le dernier test mais l'avenir du XV de France lui appartient. Et on le reverra c'est certain. Le Toulousain Gaël Fickou a été le seul Tricolore à jouer l'intégralité des trois rencontres et il n'a pas montré grand chose. On notera toutefois qu'il a joué dans un rôle de premier centre qu'il n'affectionne pas forcément. Henry Chavancy (80 min) n'a pas démérité à Pretoria. Dommage que le Racingman n'ait eu qu'une seule chance cet été...

Gaël Fickou - Afrique du Sud-France - 24/06/2017Icon Sport

Ailier - Arrière : L'énigme Vakatawa

Il devait être LA star du XV de France. Finalement, plus ça va et plus Virimi Vakatawa est une énigme. Impossible d'expliquer ses contre-performances par une saison trop longue pour lui. Du repos, il en bénéficie. L'ailier (237 min) ne fait plus aucune différence et il a perdu en vitesse pure. Sa tournée en Afrique du Sud s'est ponctuée par un calvaire à Johannesbourg. Un seul essai en 7 matches avec les Bleus en 2017 : dur mais implacable constat.

Le Bordelais Nans Ducuing (147 min) a effectué ses débuts en Bleus. Pas forcément le meilleur contexte pour lui, ayant connu des hauts et des bas. Le Toulousain Yoann Huget (93 min), qui a été blessé au deuxième test, n'a guère eu de chances mais il devrait probablement être du groupe lors des tests de novembre. Le Rochelais Vincent Rattez (12 min) s'est nourri de miettes. Enfin, à l'arrière, le débat est toujours ouvert entre le Clermontois Scott Spedding et le Racingman Brice Dulin. Rien de bien intéressant de produit. Le maillot floqué du n°15 attend toujours preneur...