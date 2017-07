Test-Match - Perdre deux fois de suite à domicile ? Cela n’arrive quasiment jamais aux All Blacks

On s’en frotte les mains. L’opposition entre les All Blacks et les Lions britanniques à Auckland ne pouvait constituer plus beau feu d’artifices pour conclure cette saison de rugby. Car à l’Eden Park samedi, le vainqueur remportera la tournée. Malgré des hauts et des bas avec notamment des défaites face aux provinces des Blues et des Highlanders, les Lions se sont offert le droit de rêver après avoir dompté les All Blacks à Wellington samedi dernier (21-24).

Moins de 15% de défaites à domicile

Pour sortir vainqueur de ce duel et remporter la tournée, les hommes de Warren Gatland doivent rééditer la performance de la semaine passée. Et c’est là que les choses se compliquent. D’une part car la Nouvelle-Zélande est la nation du Top 10 mondial la plus performante à domicile (seulement 14,2% de défaites). Pour comparaison, l’Afrique du Sud est deuxième mais avec un ratio supérieur à 25% de défaites. Mieux que l'Angleterre (28,5%). La France, elle, en affiche 32,7%.

La France en 1994...

Pis, perdre deux matches de suite à domicile n’est arrivé aux All Blacks... que 4 fois dans leur histoire. Il faut remonter quasiment vingt ans en arrière pour retrouver trace d’un tel événement (1998). C’était à l’occasion d’un Tri-Nations où les hommes en noir étaient totalement passés au travers (4 matches pour autant de défaites). Sinon, pour l’anecdote, les All Blacks n’ont jamais perdu trois fois d’affilée chez eux et la dernière équipe à s’être imposée deux fois de suite sur le sol néo-zélandais n’est autre que... la France. En 1994 pour une tournée d’anthologie marquée par l’essai du bout du monde. Vous en conviendrez aisément, la mission qui attend les Lions britanniques est plus qu’ardue.