Test-Match - Les Lions britanniques s'imposent face aux All Blacks (21-24)

Les Lions ne sont pas morts. Mieux, ils sont toujours en vie pour remporter leur tournée en Nouvelle-Zélande après leur victoire ce samedi à Wellington face aux All Blacks (21-24). Des All Blacks qui ont craqué en fin de partie, après avoir joué 55 minutes en infériorité numérique après le carton rouge de Sonny Bill Williams pour un geste dangereux à l'épaule. Cette belle explosive à l'Eden Park d'Auckland le 8 juillet prochain, on y aura droit. Et on en salive d'avance.

Elliot Daly (Lions britanniques) face aux All Blacks - 1er juillet 2017Icon Sport

Avouons-le : c'est un véritable exploit qu'ont accompli les Lions britanniques. Pourquoi ? Tout simplement parce que les All Blacks, doubles champions du monde en titre, n'avaient plus perdu sur leur sol depuis le 12 septembre 2009, soit une série de 47 matches. Sèchement battus la semaine dernière à Auckland (30-15), on ne donnait pas cher de la peau des hommes de Warren Gatland. C'était toutefois sans compter sur l'orgueil de ses troupes, des conditions climatiques très pluvieuses (pas défavorables au jeu des Lions) et un fait de jeu à la 25e minute qui a totalement changé la donne.

S.B Williams commet l'irréparable

Sur une relance de Watson, Sonny Bill Williams commettait l'irréparable avec un geste dangereux à l'épaule. Carton rouge logique. Cela faisait 50 ans qu'un joueur néo-zélandais n'avait pas été exclu sur le scène internationale (et ce n'est que le 3e de l'histoire). Nul doute que la presse au pays du long nuage blanc va se faire un plaisir de pointer du doigt le centre des All Blacks, souvent critiqué pour des raisons extra-sportives. Autre joueur pas étranger à la défaite des siens : Beauden Barrett. Le meilleur joueur du monde 2016 a raté neuf points au pied, dont deux pénalités faciles en face des perches (14e et 44e).

Cette victoire, les Lions ont dû s'employer pour aller se la chercher. Pendant une heure, ils ont été dans le dur, notamment au retour des vestiaires en commettant un nombre incalculable de fautes stupides (Vunipola en tête). Mais à chaque fois qu'ils se sont retrouvés à 6 ou 7 points derrière au score, les partenaires de Sam Warburton ont immédiatement réagi. La première fois par un essai en bout de ligne par Faletau (30e) ; la seconde sur une inspiration de Murray (69e). Loin d'être parfaits, les Lions ont fait preuve d'efficacité. Et surtout obtenu cette si précieuse victoire. Vite, on a hâte d'être à samedi prochain pour ce qui s'annonce comme le choc de l'année.